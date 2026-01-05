|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 5.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Andrea
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. januára 2026
Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy horelo auto – FOTO
Trenčianska polícia upozornila v pondelok ráno na dopravné obmedzenie na diaľnici D1 v kilometri 93,4 pred zjazdom na Hornú stredu v smere na Bratislavu.
Zdieľať
5.1.2026 (SITA.sk) - Trenčianska polícia upozornila v pondelok ráno na dopravné obmedzenie na diaľnici D1 v kilometri 93,4 pred zjazdom na Hornú stredu v smere na Bratislavu.
Dôvodom bolo dokumentovanie požiaru motorového vozidla, ktoré spôsobilo, že úsek bol prejazdný len v jednom jazdnom pruhu. Aktuálne je už však premávka vedená bez obmedzení.
Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy horelo auto – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dôvodom bolo dokumentovanie požiaru motorového vozidla, ktoré spôsobilo, že úsek bol prejazdný len v jednom jazdnom pruhu. Aktuálne je už však premávka vedená bez obmedzení.
Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy horelo auto – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Opozičná kampaň podľa Suska šírila dezinformácie o trestnom kódexe a ovplyvnila vývoj drobnej kriminality
Opozičná kampaň podľa Suska šírila dezinformácie o trestnom kódexe a ovplyvnila vývoj drobnej kriminality
<< predchádzajúci článok
Združenie sudcov vyzýva šéfku Súdnej rady Kosovú na stanovisko k novele Trestného poriadku
Združenie sudcov vyzýva šéfku Súdnej rady Kosovú na stanovisko k novele Trestného poriadku