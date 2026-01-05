Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

05. januára 2026

Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy horelo auto – FOTO


Trenčianska polícia upozornila v pondelok ráno na dopravné obmedzenie na diaľnici D1 v kilometri 93,4 pred zjazdom na Hornú stredu v smere na Bratislavu.



611895731_1291366549691741_3044111341104108742_n e1767610263635 676x352 5.1.2026 (SITA.sk) - Trenčianska polícia upozornila v pondelok ráno na dopravné obmedzenie na diaľnici D1 v kilometri 93,4 pred zjazdom na Hornú stredu v smere na Bratislavu.


Dôvodom bolo dokumentovanie požiaru motorového vozidla, ktoré spôsobilo, že úsek bol prejazdný len v jednom jazdnom pruhu. Aktuálne je už však premávka vedená bez obmedzení.


Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy horelo auto – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Opozičná kampaň podľa Suska šírila dezinformácie o trestnom kódexe a ovplyvnila vývoj drobnej kriminality
<< predchádzajúci článok
Združenie sudcov vyzýva šéfku Súdnej rady Kosovú na stanovisko k novele Trestného poriadku

