|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 5.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Andrea
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. januára 2026
Združenie sudcov vyzýva šéfku Súdnej rady Kosovú na stanovisko k novele Trestného poriadku
Tagy: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Generálny prokurátor SR Novela Trestného poriadku Novela zákona Predsedníčka Súdnej rady SR Prezident SR Trestný poriadok
Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) vyzvalo predsedníčku Súdnej rady SR
Zdieľať
5.1.2026 (SITA.sk) - Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) vyzvalo predsedníčku Súdnej rady SR Marcelu Kosovú, aby v súvislosti s novelou trestného poriadku, ktorá zavádza za určitých podmienok zákaz vykonať dôkaz od spolupracujúcich obvinených, podala Ústavnému súdu SR návrh na preskúmanie, či takáto zásada je v súlade s ústavou.
Predsedníčka súdnej rady v reakcii pre médiá namietla, že z výzvy ZOJ nevyplýva, v čom konkrétne mala byť porušená ústava alebo medzinárodná zmluva.
ZOJ vo svojom stanovisku pripomína, že porušenia ústavnosti novely jasne a verejne formuloval generálny prokurátor Maroš Žilinka, Rada prokurátorov SR, Advokátska komora SR, viacerí poslanci Národnej rady SR, ako aj rešpektovaní ústavní právnici.
„Generálny prokurátor a skupina poslancov už podnet na ústavný súd podali. V prípade, ak sa predsedníčka súdnej rady s týmito námietkami nestotožňuje, je potrebné verejnosti a aj sudcovskému stavu vysvetliť dôvody,“ uvádza ZOJ vo svojom stanovisku.
Kontroverzná zmena Trestného poriadku podľa ZOJ oberá sudcu o právo hodnotiť dôkazy podľa vlastného presvedčenia, ktoré je nevyhnutným predpokladom jeho spravodlivého rozhodnutia o vine páchateľa a treste preňho.
Zároveň ohrozuje naplnenie pozitívneho záväzku štátu riadne vyšetrovať porušenia práv zaručených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä práva na život. Tým, že schválený zákaz použiť takýto dôkaz je veľmi široký a jeho podmienky sú nejasné, je ohrozené aj právo na spravodlivé súdne konanie podľa tohto Dohovoru.
Verejnosť a sudcovia majú podľa ZOJ právo aj na informácie, či Súdna rada SR bola oslovená na zaujatie stanoviska k pripravovanej novele trestných kódexov a aké stanovisko zaujala predsedníčka súdnej rady po schválení noviel v parlamente na odbornom stretnutí u prezidenta Petra Pellegriniho.
Zdroj: SITA.sk - Združenie sudcov vyzýva šéfku Súdnej rady Kosovú na stanovisko k novele Trestného poriadku © SITA Všetky práva vyhradené.
Reakcia pre médiá
Predsedníčka súdnej rady v reakcii pre médiá namietla, že z výzvy ZOJ nevyplýva, v čom konkrétne mala byť porušená ústava alebo medzinárodná zmluva.
ZOJ vo svojom stanovisku pripomína, že porušenia ústavnosti novely jasne a verejne formuloval generálny prokurátor Maroš Žilinka, Rada prokurátorov SR, Advokátska komora SR, viacerí poslanci Národnej rady SR, ako aj rešpektovaní ústavní právnici.
„Generálny prokurátor a skupina poslancov už podnet na ústavný súd podali. V prípade, ak sa predsedníčka súdnej rady s týmito námietkami nestotožňuje, je potrebné verejnosti a aj sudcovskému stavu vysvetliť dôvody,“ uvádza ZOJ vo svojom stanovisku.
Kontroverzná zmena
Kontroverzná zmena Trestného poriadku podľa ZOJ oberá sudcu o právo hodnotiť dôkazy podľa vlastného presvedčenia, ktoré je nevyhnutným predpokladom jeho spravodlivého rozhodnutia o vine páchateľa a treste preňho.
Zároveň ohrozuje naplnenie pozitívneho záväzku štátu riadne vyšetrovať porušenia práv zaručených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä práva na život. Tým, že schválený zákaz použiť takýto dôkaz je veľmi široký a jeho podmienky sú nejasné, je ohrozené aj právo na spravodlivé súdne konanie podľa tohto Dohovoru.
Verejnosť a sudcovia majú podľa ZOJ právo aj na informácie, či Súdna rada SR bola oslovená na zaujatie stanoviska k pripravovanej novele trestných kódexov a aké stanovisko zaujala predsedníčka súdnej rady po schválení noviel v parlamente na odbornom stretnutí u prezidenta Petra Pellegriniho.
Zdroj: SITA.sk - Združenie sudcov vyzýva šéfku Súdnej rady Kosovú na stanovisko k novele Trestného poriadku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Generálny prokurátor SR Novela Trestného poriadku Novela zákona Predsedníčka Súdnej rady SR Prezident SR Trestný poriadok
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy horelo auto – FOTO
Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy horelo auto – FOTO
<< predchádzajúci článok
Fico oceňuje, že Trump pri akcii vo Venezuele neargumentoval ľudskými právami, „americké ropné dobrodružstvo“ však odsudzuje
Fico oceňuje, že Trump pri akcii vo Venezuele neargumentoval ľudskými právami, „americké ropné dobrodružstvo“ však odsudzuje