 24hod.sk    Z domova

05. januára 2026

Združenie sudcov vyzýva šéfku Súdnej rady Kosovú na stanovisko k novele Trestného poriadku


Tagy: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Generálny prokurátor SR Novela Trestného poriadku Novela zákona Predsedníčka Súdnej rady SR Prezident SR Trestný poriadok

Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) vyzvalo predsedníčku Súdnej rady SR



66951b78d7b88326569310 676x451 5.1.2026 (SITA.sk) - Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) vyzvalo predsedníčku Súdnej rady SR Marcelu Kosovú, aby v súvislosti s novelou trestného poriadku, ktorá zavádza za určitých podmienok zákaz vykonať dôkaz od spolupracujúcich obvinených, podala Ústavnému súdu SR návrh na preskúmanie, či takáto zásada je v súlade s ústavou.

Reakcia pre médiá


Predsedníčka súdnej rady v reakcii pre médiá namietla, že z výzvy ZOJ nevyplýva, v čom konkrétne mala byť porušená ústava alebo medzinárodná zmluva.

ZOJ vo svojom stanovisku pripomína, že porušenia ústavnosti novely jasne a verejne formuloval generálny prokurátor Maroš Žilinka, Rada prokurátorov SR, Advokátska komora SR, viacerí poslanci Národnej rady SR, ako aj rešpektovaní ústavní právnici.

„Generálny prokurátor a skupina poslancov už podnet na ústavný súd podali. V prípade, ak sa predsedníčka súdnej rady s týmito námietkami nestotožňuje, je potrebné verejnosti a aj sudcovskému stavu vysvetliť dôvody,“ uvádza ZOJ vo svojom stanovisku.

Kontroverzná zmena


Kontroverzná zmena Trestného poriadku podľa ZOJ oberá sudcu o právo hodnotiť dôkazy podľa vlastného presvedčenia, ktoré je nevyhnutným predpokladom jeho spravodlivého rozhodnutia o vine páchateľa a treste preňho.

Zároveň ohrozuje naplnenie pozitívneho záväzku štátu riadne vyšetrovať porušenia práv zaručených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä práva na život. Tým, že schválený zákaz použiť takýto dôkaz je veľmi široký a jeho podmienky sú nejasné, je ohrozené aj právo na spravodlivé súdne konanie podľa tohto Dohovoru.

Verejnosť a sudcovia majú podľa ZOJ právo aj na informácie, či Súdna rada SR bola oslovená na zaujatie stanoviska k pripravovanej novele trestných kódexov a aké stanovisko zaujala predsedníčka súdnej rady po schválení noviel v parlamente na odbornom stretnutí u prezidenta Petra Pellegriniho.


Zdroj: SITA.sk - Združenie sudcov vyzýva šéfku Súdnej rady Kosovú na stanovisko k novele Trestného poriadku © SITA Všetky práva vyhradené.

