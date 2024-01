Na diaľnici D1 v smere do Petržalky sa zrazila sanitka s ďalšími vozidlami

11.1.2024 (SITA.sk) - Doprava na diaľnici D1 v hlavnom meste v smere do Petržalky je obmedzená. Dôvodom je dopravná nehoda, ktorá sa stala krátko pred 09:00.Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, podľa doposiaľ zistených informácií sa tam zrazili vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci, osobné motorové vozidlo a nákladné vozidlo. Vodič osobného motorového vozidla bol s ľahkým zranením prevezený do nemocnice k ošetreniu. Alkohol vykonanou dychovou skúškou na mieste u vodičov zistený nebol.Premávka je v tomto úseku vedená v strednom jazdnom pruhu. Polícia vyzýva vodičov, aby sa riadili pokynmi polície, a ak je to možné, aby využili alternatívne trasy.