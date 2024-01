Slovensko podľa liberálov urobilo veľkú spiatočku v zahraničnej politike a hrozí, že bude opäť čiernou dierou Európy (video)

Slovensko urobilo veľkú spiatočku v zahraničnej politike

Čaputová presne vie, kam Slovensko patrí

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem











11.1.2024 (SITA.sk) - Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita predkladajú do Národnej rady SR uznesenie, ktorým dávajú šancu celému parlamentu postaviť sa za 48 krajín, ktoré odsúdili použitie severokorejských balistických rakiet Ruskom na Ukrajine.Informovala o tom poslankyňa Vladimíra Marcinková s tým, že koaliční poslanci majú šancu na reparát, a teda šancu ukázať, že vedia, kde je miesto Slovenska v medzinárodnom meradle.„Dúfam, že túto šancu na reparát využijeme a naozaj sa postavíme za našich partnerov, za demokratické krajiny a za tých, ktorí nám zaručujú, že budeme v prípade krízy nie osamotení, ale v skupine tých najsilnejších mocností sveta,“ vyhlásila Marcinková.Ako Marcinková ďalej uviedla, Slovensko podľa nej urobilo veľkú spiatočku v zahraničnej politike. „Za mečiarizmu hovorili Slovensku čierna diera Európy, pretože nebolo jasné, na koho strane stojíme. Dnes sa to deje opakovane a znova vyvstáva otázka, čo s naším medzinárodným imidžom, a kde vlastne Slovensko stojí,“ dodala poslankyňa a pokračovala, že v medzinárodnej politike sú momenty, keď je potrebné si vybrať, či budeme stáť na strane demokracie alebo totality.„Slovensko pod vedením Roberta Fica a Petra Pellegriniho si vyberá druhú možnosť. Je to pre reputáciu Slovenska, pre našu ekonomiku a pre vyhliadky budúcich generácií veľmi zlá správa,“ zdôraznila Marcinková a vysvetlila, že medzinárodný imidž a to, kto je partnerom, ovplyvňuje aj to, kto na Slovensku investuje, ako sa krajine darí a či si na Slovensku vedia mladí ľudia predstaviť svoju budúcnosť.Poslankyňa je názoru, že prezidentka Zuzana Čaputová presne vie, kam Slovensko v medzinárodnom meradle patrí a s istotou to aj prezentuje.„Vieme, že jej hodnoty sú čitateľné, vieme, že bude brániť Slovensko v EÚ a v NATO, a že sa na ňu môžu spoľahnúť aj naši zahraniční partneri. Nevieme, či túto kontinuitu zachová aj Peter Pellegrini a je dôležité, aby aj hlasovaním pri tomto uznesení ukázal, čo sú jeho priority a či sa ako Slovensko môžeme spoľahnutí že nevybočíme z tejto zahraničnopolitickej orientácie," vyhlásila Marcinková. Na záver pripomenula, že Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré odsúdili Rusko ako agresora a pomáhali Ukrajine.