Na diaľnici D2 došlo k tragickej nehode, pri zrážke auta s nákladným vozidlom prišla o život jedna osoba (foto)

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Jednu obeť si vyžiadala štvrtková tragická dopravná nehoda na diaľnici D2 za Stupavou (okr. Malacky) v smere do Bratislavy. Zrazilo sa tam osobné vozidlo s nákladným. Na mieste zasahujú hasiči z Bratislavy a Malaciek.Ako informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru , vo vozidlách sa v čase nehody nachádzali traja ľudia. Následkom nehody utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom, ďalšia utrpela zranenia rôzneho rozsahu. Diaľnica je v smere do Bratislavy uzavretá.