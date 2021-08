NOVÉ OPATRENIA: ÚVZ SR zverejnil prvé tri vyhlášky ku COVID automatu

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vo štvrtok zverejnil prvé tri vyhlášky, ktoré reagujú na nový COVID automat. Týkajú sa nosenia rúšok a respirátorov, návštev v nemocniciach a izolácie pozitívnych osôb. Platiť budú od pondelka 16. augusta.

Nosenie rúšok zostáva povinné v interiéroch aj v zelených okresoch

Počas pandémie budú návštevy pacientov zakázané, platiť však budú výnimky

Nosenie rúšok zostáva povinné v interiéroch v zelených aj oranžových okresoch. Respirátor však bude povinný v stupňoch ohrozenia, teda ak sa okres dostane do červenej, bordovej alebo čiernej farby. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest."V okresoch v stupňoch monitoring a ostražitosť (zelená a oranžová farba) bude možné respirátor nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou," uviedol Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ.V exteriéroch bude prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom povinné v okresoch v 2. alebo 3. stupni ohrozenia (bordová alebo čierna farba). V exteriéroch okresov v 1. stupni ohrozenia (červená farba), ostražitosť (oranžová farba) alebo monitoring (zelená farba) bude prekrytie horných dýchacích ciest povinné iba pri hromadných podujatiach."Prekryté horné dýchacie cesty nebudú musieť mať pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie," dodal Eliáš. Ostatné ustanovenia sa nemenia.Návštevy na lôžkových oddeleniach v nemocniciach budú počas trvania pandémie zakázané. Uplatňovať sa však budú dať aj viaceré výnimky. Vyplýva to z najnovšej vyhlášky k návštevám v zdravotníckych zariadeniach, ktorú vo štvrtok zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Výnimky budú mať, tak ako aj doteraz, kňazi podávajúci sviatosť pomazania chorým a umierajúcim. "Navštevovať bude možné aj osoby v paliatívnej starostlivosti, ťažko choré a umierajúce," uviedol Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. PCR alebo LAMP test nemôže byť starší ako 72 hodín od odberu a antigénový test nemôže byť starší ako 24 hodín od odberu. Úrad pripomína, že potvrdenie o zaočkovanosti, prekonaní ochorenia COVID-19 je možné nahradiť aj digitálnym COVID preukazom EÚ.

Osoba s príznakmi covidu musí informovať ľudí, s ktorými bola pred 2 dňami

Zároveň dodal, že regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) môžu nariadiť vo svojej územnej pôsobnosti aj miernejšie, prípadne prísnejšie opatrenia.Osoba s príznakmi ochorenia COVID-19 bude musieť po novom oboznámiť všetkých ľudí, s ktorými prišla do kontaktu, dva dni pred ich objavením sa. Vyplýva to z vyhlášky k izolácii pozitívnych osôb, ktorú zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).Osoba pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 musí informovať ľudí, s ktorými prišla do kontaktu počas dvoch dní pred odberom vzorky. Týka sa to všetkých pozitívne testovaných či už PCR testom, LAMP testom alebo antigénovým testom.