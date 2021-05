Na diaľnici D2 došlo k vážnej dopravnej nehode, zasahovať musel aj vrtuľník (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Hasiči z Malaciek zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na 21,5 kilometri na diaľnici D2 v smere na Kúty. Diaľnica D2 je v tomto úseku uzavretá. Ako informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru, zrazilo sa tu osobné auto s vozidlom diaľničnej patroly. Vodič osobného automobilu zostal po náraze zakliesnený vo vozidle.Hasiči vyslobodili zakliesnenú osobu z vozidla a na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia. Zranená osoba bola posádkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby transportovaná do nemocnice.Ako informuje Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti, pravdepodobnou príčinou dopravnej nehody bola skutočnosť, že vodič jazdiaci na osobnom motorovom vozidla zn. Tesla sa plne nevenoval jeho riadeniu, v dôsledku čoho narazil do údržbárskeho vozidla patriaceho Národnej diaľničnej spoločnosti. Počas dokumentácie dopravnej nehody bude doprava v smere na Českú republiku odklonená cez mesto Malacky. Bratislavský krajský dopravný inšpektorát vyzýva vodičov, aby sa, ak je to možné, tomuto úseku úplne vyhli alebo zvýšili opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Bližšie okolnosti tejto dopravnej nehody sú v súčasnosti v štádiu objasňovania.