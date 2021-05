Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií vyvíja úsilie, aby boli majetkové priznania zverejnené v tomto roku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre nezlučiteľnosť funkcií vyvíja maximálne úsilie k tomu, aby boli majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2020 zverejnené ešte v tomto roku. Povedal to predseda výboru Boris Susko (Smer-SD).Jeho stanovisko agentúre SITA poskytol vedúci tlačového oddelenia strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Ján Mažgút . Verejní funkcionári boli povinní podať do 30. apríla oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.Susko na otázku, či všetci verejní funkcionári podali majetkové priznanie za uplynulý rok, uviedol, že vzhľadom na to, že došlé oznámenia sa aktuálne spracúvajú, táto informácia nateraz nie je k dispozícii. „Ešte stále dochádzajú oznámenia v rámci zachovanej lehoty pri podaní poštou alebo inými doručovacími službami. Aktuálnejšie informácie by sme mali mať do dvoch týždňov," doplnil.Povinnosť predkladať majetkové priznania v súlade s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov majú poslanci parlamentu a ďalší verejní funkcionári. Ide napríklad o prezidenta SR, členov vlády SR, členov Súdnej rady SR, sudcov Ústavného súdu SR, riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) či rektorov verejných vysokých škôl.