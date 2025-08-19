|
Na diaľnici D2 sa prevrátil kamión, úsek úplne uzavreli – FOTO
Dopravní policajti aktuálne vykonávajú úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala v utorok krátko po 10.00 na diaľnici D2 na ôsmom kilometri v smere z Malaciek do Českej republiky. Ako informuje bratislavská ...
19.8.2025 (SITA.sk) - Dopravní policajti aktuálne vykonávajú úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala v utorok krátko po 10.00 na diaľnici D2 na ôsmom kilometri v smere z Malaciek do Českej republiky. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, na mieste sa prevrátil kamión a jeho 48-ročný vodič bol so zraneniami prevezený do nemocnice.
„V danom úseku je diaľnica neprejazdná a je vykonávaný odklon na zjazd Malacky smer Kúty po ceste I/2," uviedla hovorkyňa s tým, že diaľnica bude uzatvorená predbežne do 14.30. Vodičov žiadajú o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť pri prejazde obchádzkovou trasou a rešpektovanie pokynov policajtov.
