 Utorok 19.8.2025
 Z domova

19. augusta 2025

Na diaľnici D2 sa prevrátil kamión, úsek úplne uzavreli – FOTO


Dopravní policajti aktuálne vykonávajú úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala v utorok krátko po 10.00 na diaľnici D2 na ôsmom kilometri v smere z Malaciek do Českej republiky. Ako informuje bratislavská ...



535511235_1078184571175642_1268462635601136694_n 676x507 19.8.2025 (SITA.sk) - Dopravní policajti aktuálne vykonávajú úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala v utorok krátko po 10.00 na diaľnici D2 na ôsmom kilometri v smere z Malaciek do Českej republiky. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, na mieste sa prevrátil kamión a jeho 48-ročný vodič bol so zraneniami prevezený do nemocnice.


„V danom úseku je diaľnica neprejazdná a je vykonávaný odklon na zjazd Malacky smer Kúty po ceste I/2," uviedla hovorkyňa s tým, že diaľnica bude uzatvorená predbežne do 14.30. Vodičov žiadajú o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť pri prejazde obchádzkovou trasou a rešpektovanie pokynov policajtov.


Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici D2 sa prevrátil kamión, úsek úplne uzavreli – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

