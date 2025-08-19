|
Utorok 19.8.2025
|
|Denník - Správy
Iniciatíva Donalda Trumpa posúva všetky strany bližšie k nastoleniu mieru, tvrdí minister Blanár
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) veľmi pozitívne ...
19.8.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) veľmi pozitívne hodnotí dôležité pokračovanie rokovaní o mieri na Ukrajine. V pondelok 18. augusta sa americký prezident Donald Trump stretol v Bielom dome vo Washingtone s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími predstaviteľmi.
„Je dôležité, že iniciatíva amerického prezidenta, ktorú vláda SR od začiatku plne podporuje, s cieľom ukončiť vojnový konflikt na Ukrajine pokračuje a na piatkový samit prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljaške nadviazalo stretnutie v Bielom dome s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a predstaviteľmi európskych štátov, EÚ a Severoatlantickej aliancie,“ povedal Blanár.
Silný záujem Spojených štátov amerických garantovať mier na Ukrajine je podľa jeho slov jasným prejavom snahy americkej administratívy ukončiť túto vojnu čím skôr.
„Verím, že takto bude k tomuto mierovému úsiliu pristupovať aj Európska únia. Napriek rôznym vyjadreniam, ktoré tieto rokovania relativizujú, sa jasne ukázalo, že nebyť iniciatívy prezidenta Trumpa, mierové rokovania by sa ani po tri a pol roku nezačali,“ podotkol minister. Priame rokovania a dialóg posúvajú podľa neho všetky strany bližšie k nastoleniu trvalého mieru, ktorý je nevyhnutné dosiahnuť čím skôr.
„Plánované sú ďalšie dôležité rokovania medzi ukrajinským prezidentom a ruským prezidentom, ktorých konštruktívny prístup môže viesť k trojstrannému rokovaniu za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa,“ dodal Blanár.
Garancia mieru na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Iniciatíva Donalda Trumpa posúva všetky strany bližšie k nastoleniu mieru, tvrdí minister Blanár © SITA Všetky práva vyhradené.
