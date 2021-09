Na diaľnici D2 v smere do Českej republiky sa zrazili dve autá. Úsek je uzavretý a dopravu odklonili cez Kúty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Dopravní policajti aktuálne zasahujú na diaľnici D2 v úseku 2,5 km v smere do Českej republiky. Došlo k zrážke vozidla zn. Audi, ktoré malo podľa doterajších informácii ísť v protismernej časti vozovky a vozidla zn. Volkswagen.V dôsledku zrážky malo utrpieť päť osôb zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocníc. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Bratislave Michal Szeiff V súčasnosti je diaľnica D2 v smere do Českej republiky uzavretá, odklon dopravy je vedený v smere cez Kúty. Polícia vodičov vyzvala, aby na prejazd zvolili alternatívnu trasu.