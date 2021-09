Poslanec Viskupič sa nedal zaočkovať a je zmierený s tým, že sa pre mnohých stal „dezolátom“ či „tupelom“

Snaží sa žiť zdravo

Na Tatra Summit nepôjde

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec a šéf parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič SaS ) sa nedal zaočkovať aj preto, aby vnímal život a problémy ľudí z tejto strany.Uviedol to na sociálnej sieti. Poďakoval kolegom v politike a aj voličom, že akceptujú jeho „inakosť“.„Som zmierený s tým, že pre mnohých som sa práve stal dezolátom, tupelom či nezodpovedným. Zároveň sa však snažím zdravo žiť, starám sa o svoju imunitu a mám rád život,“ napísal Viskupič.Poslanec tvrdí, že je presvedčený, že práve vzájomný rešpekt a pravdivosť voči sebe i okoliu, ale i voči covidu je cesta von z covid krízy.Podľa neho s plynúcim časom je stále jasnejšie, že očkovanie, bohužiaľ, nie je čarovným prútikom. Hovorí, že realita je zasa raz komplikovanejšia a komplexnejšia.Viskupič spomenul dva príklady, kedy, ako povedal, výrazne cíti, že je nezaočkovaný. Dostal pozvanie na Tatra Summit, ale bez očkovania sa ho nemôže zúčastniť.„Takisto som mohol len poďakovať pani prezidentke za pozvanie na stretnutie so Svätým otcom v prezidentskom paláci,“ priblížil Viskupič.Myslí si, že na ekonomickom fóre Globsec Tatra Summit by nemali diskutovať len zaočkovaní účastníci. Podujatie a, hlavne, závery môžu byť podľa Viskupiča ochudobnené o určité názory.