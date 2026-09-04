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04. septembra 2026
Nemecko pred politickým zemetrasením: AfD na prahu volebného víťazstva v Sasku-Anhalsku
Stanislav Janota a Daniel Lukáč diskutujú o blížiacich sa krajinských voľbách vo východnej časti Nemecka, o tom či je AfD naozaj pravicovou stranou a dopadoch jej víťazstva na nemeckú politickú ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Stanislav Janota a Daniel Lukáč diskutujú o blížiacich sa krajinských voľbách vo východnej časti Nemecka, o tom či je AfD naozaj pravicovou stranou a dopadoch jej víťazstva na nemeckú politickú scénu.
Nemecko aj Európa pozorne sleduje víkendové voľby v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhalsko v očakávaní bezprecedentného politického zlomu. Preferencie Alternatívy pre Nemecko (AfD) sa tu dlhodobo stabilne pohybujú na úrovni 42 až 43 percent. Otázkou nie je, či AfD voľby vyhrá, ale či dokáže vládnuť sama, alebo ju konkurenčné strany, ak budú mať tu možnosť a vôľu, uväznia v opozícii prostredníctvom širokej koalície.
Zásadným faktorom úspechu AfD v regióne je jej saský líder Ulrich Siegmund. Podľa Stanislava Janotu je to "mladý, agresívny muž, ktorý je označovaný za najnebezpečnejšieho človeka v Nemecku, alebo možno v Európe, a ktorý neobyčajným elektrizujúcim spôsobom vie na svoje populistické návrhy získavať množstvo potenciálnych voličov".
Kresťanskí demokrati z CDU, ktorí viedli Sasko-Anhalsko dlhé roky, nedokázali postaviť osobnosť, ktorá by dokázala Siegmundovi konkurovať a CDU má v prieskumov približne polovičné preferencia ako AfD.
Preferencie ďalších kandidujúcich stranách sa pohybujú blízko 5% kvóra zvoliteľnosti. Aj v prípade ich volebné úspechu a vstupu do krajinského parlamentu je otázka vzniku koalície proti AfD silne otázna, pretože časť z nich je krajne ľavicová a to je pre CDU pochopiteľne veľký problém.
Nemecká politická scéna sa drží takzvaného protipožiarneho valu - politiky odmietania akejkoľvek spolupráce s AfD. Daniel Lukáč však varuje, že táto stratégia dlhodobo zlyháva a vo výsledku nemeckú demokraciu poškodzuje.
Podľa jeho slov: "Vylučovanie strany, ktorá má dnes približne 30 percentnú podporu v celom Nemecku, je v zastupiteľskej demokracii jednoducho neakceptovateľné". Ignorovať toľkých voličov znamená podľa neho iba ďalšie posilňovanie a radikalizáciu najextrémnejšieho krídla strany AfD.
Lukáč pripomína ako oveľa lepší prístup historický príklad rakúskeho kancelára Wolfganga Schüssela, ktorý dokázal Haiderovo hnutie (FPÖ) v podstate spacifikovať práve tým, že ho prizval do vládnej koalície.
Hoci bola AfD zakladaná ako neoliberálna strana, jej saský program pod vplyvom politikov z bývalej NDR nabral opačný smer. Lukáč po analýze 150 bodov tohto programu konštatuje: "Nie je to rozhodne žiaden pravicovo-populistický program... toto je silne krajne ľavicovo-populistický program".
Program je charakteristický silným etatizmom a masívnym nárastom verejných výdavkov – štát podľa neho neverí občanom, chce ich "zbaviť bremena ťažkého rozhodovania a pokryť väčšinu ich výdavkov." Lukáč konštatuje, že mnohé populistické a ľavicové sľuby nápadne pripomínajú rétoriku a agendy Roberta Fica, ktoré sme zažili za uplynulých 20 rokov.
AfD na jednej strane sľubuje 10% zníženie administratívnych výdavkov štátu, na druhej strane plánuje zriadenie množstva nových štátnych inštitúcií. Okrem iného ďalej sľubuje:
Bezplatné služby: Bezplatné jasle, škôlky, obedy v školách, bezplatné učebnice, bezplatný celonemecký lístok pre študentov, kurzy plávania pre každé dieťa či bezplatné športové kluby do 18 rokov.
Masívne dotácie: Zľavy pre dobrovoľných hasičov, dotácie na vodičské preukazy pre učňov a dotované úvery prostredníctvom štátnej rozvojovej banky.
Štátne zásahy: Zoštátnenie sprivatizovaných nemocníc, bezplatné poradenstvo pre malé a stredné podniky či štátne spolufinancovanie bytov v pomere 1:1.
Bizarné výdavky: Okrem iného napríklad štátom preplácaná kastrácia mačiek.
Tieto sľuby sú finančne nerealizovateľné, keďže rozpočet Saska-Anhalska je už dnes mierne deficitný. Sľubované škrty v oblasti klímy či migrácie navyše predstavujú len zlomok rozpočtu. AfD navyše sľubuje nezvyšovanie daní.
Napriek masívnemu populizmu však program AfD predsa len obsahuje aj niekoľko bodov, ktoré by podľa Lukáča mal podporiť aj tradičný konzervatívec:
Zníženie majetkových daní: AfD navrhuje zníženie dane z nehnuteľností a dane z prevodu nehnuteľností. Lukáč pripomína, že Slovensko už počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu tieto dane úplne zrušilo, čo bol úspešný krok.
Podpora domácej starostlivosti: Návrh na zvýšenie príspevkov na domácu starostlivosť o seniorov a invalidov považuje Lukáč za poctivý prístup k dôstojnosti človeka a správny výdavok štátu.
Pomoc pre neplánovane tehotné ženy: Podpora žien v nečakanej situácii s cieľom zachovať počatý život predstavuje konštruktívne riešenie populačnej krízy.
Prehodnotenie klimatických a migračných dogiem: Zastavenie dotácií pre veternú energiu či ukončenie neúspešnej migračnej politiky. Lukáč dodáva, že európske klimatické dane sú najvyššie na svete, hoci naša produkcia emisií je v porovnaní s Čínou či Indiou minimálna.
Nemecký kancelár Friedrich Merz (CDU) a premiér Saska-Anhalska a top kandidát kresťanských demokratov Sven Schulze.
Voľby v Sasku-Anhalsku, konštatuje Lukáč, budú pre politický mainstream jasnou výzvou - buď sa prebudiť a reflektovať reálne obavy občanov, alebo pokračovať v politike ignorácie, ktorá vo výsledku populistické hnutia ako je AfD iba ďalej posilní.
V rozhovore sa dozviete aj to:
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Rozhovory zo štúdia SITA
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Zdroj: SITA.sk - Nemecko pred politickým zemetrasením: AfD na prahu volebného víťazstva v Sasku-Anhalsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecko aj Európa pozorne sleduje víkendové voľby v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhalsko v očakávaní bezprecedentného politického zlomu. Preferencie Alternatívy pre Nemecko (AfD) sa tu dlhodobo stabilne pohybujú na úrovni 42 až 43 percent. Otázkou nie je, či AfD voľby vyhrá, ale či dokáže vládnuť sama, alebo ju konkurenčné strany, ak budú mať tu možnosť a vôľu, uväznia v opozícii prostredníctvom širokej koalície.
Charizmatický populista vs. nevýrazný líder CDU
Zásadným faktorom úspechu AfD v regióne je jej saský líder Ulrich Siegmund. Podľa Stanislava Janotu je to "mladý, agresívny muž, ktorý je označovaný za najnebezpečnejšieho človeka v Nemecku, alebo možno v Európe, a ktorý neobyčajným elektrizujúcim spôsobom vie na svoje populistické návrhy získavať množstvo potenciálnych voličov".
Kresťanskí demokrati z CDU, ktorí viedli Sasko-Anhalsko dlhé roky, nedokázali postaviť osobnosť, ktorá by dokázala Siegmundovi konkurovať a CDU má v prieskumov približne polovičné preferencia ako AfD.
Preferencie ďalších kandidujúcich stranách sa pohybujú blízko 5% kvóra zvoliteľnosti. Aj v prípade ich volebné úspechu a vstupu do krajinského parlamentu je otázka vzniku koalície proti AfD silne otázna, pretože časť z nich je krajne ľavicová a to je pre CDU pochopiteľne veľký problém.
"Protipožiarny val" nahráva extrému
Nemecká politická scéna sa drží takzvaného protipožiarneho valu - politiky odmietania akejkoľvek spolupráce s AfD. Daniel Lukáč však varuje, že táto stratégia dlhodobo zlyháva a vo výsledku nemeckú demokraciu poškodzuje.
Podľa jeho slov: "Vylučovanie strany, ktorá má dnes približne 30 percentnú podporu v celom Nemecku, je v zastupiteľskej demokracii jednoducho neakceptovateľné". Ignorovať toľkých voličov znamená podľa neho iba ďalšie posilňovanie a radikalizáciu najextrémnejšieho krídla strany AfD.
Lukáč pripomína ako oveľa lepší prístup historický príklad rakúskeho kancelára Wolfganga Schüssela, ktorý dokázal Haiderovo hnutie (FPÖ) v podstate spacifikovať práve tým, že ho prizval do vládnej koalície.
Programový paradox: Skrytý ľavicový popilizmus za maskou pravice
Hoci bola AfD zakladaná ako neoliberálna strana, jej saský program pod vplyvom politikov z bývalej NDR nabral opačný smer. Lukáč po analýze 150 bodov tohto programu konštatuje: "Nie je to rozhodne žiaden pravicovo-populistický program... toto je silne krajne ľavicovo-populistický program".
Program je charakteristický silným etatizmom a masívnym nárastom verejných výdavkov – štát podľa neho neverí občanom, chce ich "zbaviť bremena ťažkého rozhodovania a pokryť väčšinu ich výdavkov." Lukáč konštatuje, že mnohé populistické a ľavicové sľuby nápadne pripomínajú rétoriku a agendy Roberta Fica, ktoré sme zažili za uplynulých 20 rokov.
AfD na jednej strane sľubuje 10% zníženie administratívnych výdavkov štátu, na druhej strane plánuje zriadenie množstva nových štátnych inštitúcií. Okrem iného ďalej sľubuje:
Bezplatné služby: Bezplatné jasle, škôlky, obedy v školách, bezplatné učebnice, bezplatný celonemecký lístok pre študentov, kurzy plávania pre každé dieťa či bezplatné športové kluby do 18 rokov.
Masívne dotácie: Zľavy pre dobrovoľných hasičov, dotácie na vodičské preukazy pre učňov a dotované úvery prostredníctvom štátnej rozvojovej banky.
Štátne zásahy: Zoštátnenie sprivatizovaných nemocníc, bezplatné poradenstvo pre malé a stredné podniky či štátne spolufinancovanie bytov v pomere 1:1.
Bizarné výdavky: Okrem iného napríklad štátom preplácaná kastrácia mačiek.
Tieto sľuby sú finančne nerealizovateľné, keďže rozpočet Saska-Anhalska je už dnes mierne deficitný. Sľubované škrty v oblasti klímy či migrácie navyše predstavujú len zlomok rozpočtu. AfD navyše sľubuje nezvyšovanie daní.
Racionálne a konzervatívne opatrenia
Napriek masívnemu populizmu však program AfD predsa len obsahuje aj niekoľko bodov, ktoré by podľa Lukáča mal podporiť aj tradičný konzervatívec:
Zníženie majetkových daní: AfD navrhuje zníženie dane z nehnuteľností a dane z prevodu nehnuteľností. Lukáč pripomína, že Slovensko už počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu tieto dane úplne zrušilo, čo bol úspešný krok.
Podpora domácej starostlivosti: Návrh na zvýšenie príspevkov na domácu starostlivosť o seniorov a invalidov považuje Lukáč za poctivý prístup k dôstojnosti človeka a správny výdavok štátu.
Pomoc pre neplánovane tehotné ženy: Podpora žien v nečakanej situácii s cieľom zachovať počatý život predstavuje konštruktívne riešenie populačnej krízy.
Prehodnotenie klimatických a migračných dogiem: Zastavenie dotácií pre veternú energiu či ukončenie neúspešnej migračnej politiky. Lukáč dodáva, že európske klimatické dane sú najvyššie na svete, hoci naša produkcia emisií je v porovnaní s Čínou či Indiou minimálna.
Nemecký kancelár Friedrich Merz (CDU) a premiér Saska-Anhalska a top kandidát kresťanských demokratov Sven Schulze.
Voľby v Sasku-Anhalsku, konštatuje Lukáč, budú pre politický mainstream jasnou výzvou - buď sa prebudiť a reflektovať reálne obavy občanov, alebo pokračovať v politike ignorácie, ktorá vo výsledku populistické hnutia ako je AfD iba ďalej posilní.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- Ako sa nemecké mainstreamové médiá, vedecké inštitúty, a dokonca aj algoritmy umelej inteligencie správajú extrémne zaujato voči AfD.
- Čo je to "deportačná ofenzíva", prečo je predstava AfD o hromadnom vracaní utečencov do Sýrie či Afganistanu úplne nerealistická.
- Aké vážne riziká prináša plánované zriadenie štátneho Inštitútu pre politickú výchovu a kultúrnu identitu z dielne AfD.
- Čo môže výsledok septembrových volieb v troch spolkových krajinách na východe Nemecka znamenať pre politickú budúcnosť spolkového kancelára a šéfa CDU Friedricha Merza.
Podcast
Rozhovory zo štúdia SITA
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Nemecko pred politickým zemetrasením: AfD na prahu volebného víťazstva v Sasku-Anhalsku © SITA Všetky práva vyhradené.
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