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28. augusta 2026

Na dni otvorených dverí Národnej rady SR bude aj Finančná správa, predstaví tam zadržané falzifikáty aj služobné psy


Tagy: Deň otvorených dverí hovorca finančnej správy

Finančná správa bude súčasťou podujatia Dňa otvorených dverí Národnej rady Slovenskej republiky. Bratislavský hrad sa v nedeľu 30. augusta stane dejiskom jedného z najväčších podujatí pre ...



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img_1652_copy scaled 1 676x451 28.8.2026 (SITA.sk) - Finančná správa bude súčasťou podujatia Dňa otvorených dverí Národnej rady Slovenskej republiky.


Bratislavský hrad sa v nedeľu 30. augusta stane dejiskom jedného z najväčších podujatí pre verejnosť. Súčasťou Dňa otvorených dverí Národnej rady SR bude aj Finančná správa SR, ktorá návštevníkom predstaví zaujímavosti z histórie colníctva, zadržané falzifikáty, chránené živočíchy a rastliny zachytené pri nelegálnom obchodovaní či ukážky práce služobných psov. Informoval o tom hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.

Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) aj tento rok otvorí svoje brány verejnosti. Deň otvorených dverí NR SR bude prepojený s programom v Prezidentskom paláci. „Návštevníci sa môžu tešiť na pestrý program v areáli Bratislavského hradu za účasti všetkých bezpečnostných zložiek," uviedol Kováč. Súčasťou podujatia bude aj Finančná správa SR, ktorá predstaví verejnosti svoju činnosť atraktívnou a interaktívnou formou.

Návštevníci sa dozvedia množstvo zaujímavostí z histórie colníctva, nahliadnu do sveta colných kontrol a budú si môcť pozrieť zadržané falzifikáty tovaru či záchyty chránených živočíchov a rastlín, ktoré colníci odhalili pri svojej práci," spresnil hovorca. Veľkým lákadlom budú služobné psy finančnej správy, ktoré predvedú svoju disciplínu, poslušnosť a mimoriadne schopnosti pri plnení služobných úloh.

Súčasťou programu bude aj dynamická ukážka zadržania nebezpečného páchateľa, ktorá návštevníkom priblíži náročnú prácu kontrolnej mobilnej skupiny v reálnych situáciách," dodal Kováč. Psy sa predstavia aj pri vyhľadávaní nelegálne prepravovaného tovaru, drog či tabakových výrobkov.


Zdroj: SITA.sk - Na dni otvorených dverí Národnej rady SR bude aj Finančná správa, predstaví tam zadržané falzifikáty aj služobné psy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň otvorených dverí hovorca finančnej správy
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