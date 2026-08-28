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28. augusta 2026
Na dni otvorených dverí Národnej rady SR bude aj Finančná správa, predstaví tam zadržané falzifikáty aj služobné psy
Finančná správa bude súčasťou podujatia Dňa otvorených dverí Národnej rady Slovenskej republiky. Bratislavský hrad sa v nedeľu 30. augusta stane dejiskom jedného z najväčších podujatí pre ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Finančná správa bude súčasťou podujatia Dňa otvorených dverí Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislavský hrad sa v nedeľu 30. augusta stane dejiskom jedného z najväčších podujatí pre verejnosť. Súčasťou Dňa otvorených dverí Národnej rady SR bude aj Finančná správa SR, ktorá návštevníkom predstaví zaujímavosti z histórie colníctva, zadržané falzifikáty, chránené živočíchy a rastliny zachytené pri nelegálnom obchodovaní či ukážky práce služobných psov. Informoval o tom hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.
Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) aj tento rok otvorí svoje brány verejnosti. Deň otvorených dverí NR SR bude prepojený s programom v Prezidentskom paláci. „Návštevníci sa môžu tešiť na pestrý program v areáli Bratislavského hradu za účasti všetkých bezpečnostných zložiek," uviedol Kováč. Súčasťou podujatia bude aj Finančná správa SR, ktorá predstaví verejnosti svoju činnosť atraktívnou a interaktívnou formou.
„Návštevníci sa dozvedia množstvo zaujímavostí z histórie colníctva, nahliadnu do sveta colných kontrol a budú si môcť pozrieť zadržané falzifikáty tovaru či záchyty chránených živočíchov a rastlín, ktoré colníci odhalili pri svojej práci," spresnil hovorca. Veľkým lákadlom budú služobné psy finančnej správy, ktoré predvedú svoju disciplínu, poslušnosť a mimoriadne schopnosti pri plnení služobných úloh.
„Súčasťou programu bude aj dynamická ukážka zadržania nebezpečného páchateľa, ktorá návštevníkom priblíži náročnú prácu kontrolnej mobilnej skupiny v reálnych situáciách," dodal Kováč. Psy sa predstavia aj pri vyhľadávaní nelegálne prepravovaného tovaru, drog či tabakových výrobkov.
Zdroj: SITA.sk - Na dni otvorených dverí Národnej rady SR bude aj Finančná správa, predstaví tam zadržané falzifikáty aj služobné psy © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavský hrad sa v nedeľu 30. augusta stane dejiskom jedného z najväčších podujatí pre verejnosť. Súčasťou Dňa otvorených dverí Národnej rady SR bude aj Finančná správa SR, ktorá návštevníkom predstaví zaujímavosti z histórie colníctva, zadržané falzifikáty, chránené živočíchy a rastliny zachytené pri nelegálnom obchodovaní či ukážky práce služobných psov. Informoval o tom hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.
Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) aj tento rok otvorí svoje brány verejnosti. Deň otvorených dverí NR SR bude prepojený s programom v Prezidentskom paláci. „Návštevníci sa môžu tešiť na pestrý program v areáli Bratislavského hradu za účasti všetkých bezpečnostných zložiek," uviedol Kováč. Súčasťou podujatia bude aj Finančná správa SR, ktorá predstaví verejnosti svoju činnosť atraktívnou a interaktívnou formou.
„Návštevníci sa dozvedia množstvo zaujímavostí z histórie colníctva, nahliadnu do sveta colných kontrol a budú si môcť pozrieť zadržané falzifikáty tovaru či záchyty chránených živočíchov a rastlín, ktoré colníci odhalili pri svojej práci," spresnil hovorca. Veľkým lákadlom budú služobné psy finančnej správy, ktoré predvedú svoju disciplínu, poslušnosť a mimoriadne schopnosti pri plnení služobných úloh.
„Súčasťou programu bude aj dynamická ukážka zadržania nebezpečného páchateľa, ktorá návštevníkom priblíži náročnú prácu kontrolnej mobilnej skupiny v reálnych situáciách," dodal Kováč. Psy sa predstavia aj pri vyhľadávaní nelegálne prepravovaného tovaru, drog či tabakových výrobkov.
Zdroj: SITA.sk - Na dni otvorených dverí Národnej rady SR bude aj Finančná správa, predstaví tam zadržané falzifikáty aj služobné psy © SITA Všetky práva vyhradené.
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