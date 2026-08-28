|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 28.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Augustín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Veľké jubileum Eurojackpotu: Slovensko čaká 800. žrebovanie
Tagy: Eurojackpot PR
Za jedenásť rokov priniesol Eurojackpot slovenským hráčom výhry v celkovej hodnote viac ako 237 miliónov eur. Najvyššia z nich, rekordných takmer 59 miliónov eur, putovala k výhercovi v ...
Zdieľať
28.8.2026 (SITA.sk) - Za jedenásť rokov priniesol Eurojackpot slovenským hráčom výhry v celkovej hodnote viac ako 237 miliónov eur.
Najvyššia z nich, rekordných takmer 59 miliónov eur, putovala k výhercovi v Košickom kraji.
Piatok 28. augusta 2026 bude pre slovenský Eurojackpot výnimočným dátumom. Uskutoční sa totiž už 800. žrebovanie tejto nadnárodnej európskej číselnej lotériovej hry, od jej vstupu na slovenský trh 9. októbra 2015. Práve vtedy sa na Slovensku po prvýkrát žrebovali aj čísla pre hru EUROJACKPOT JOKER.
Za jedenásť rokov fungovania Eurojackpotu na Slovensku sa vo všetkých výherných poradiach vyplatilo spolu 237 153 410,88 eura. Ide o aktuálny súčet k 25. augustu 2026.
Pri príležitosti jubilejného 800. žrebovania si TIPOS pripravil pre hráčov aj špeciálnu akciu. Každý online hráč, ktorý si do zajtrajšieho žrebovania (28.8. 2026) podá stávku na číselnú lotériu Eurojackpot v hodnote aspoň 8 eur, získa až 8 free eŽrebov Zlaté rúno.
Eurojackpot sa od svojho vzniku žreboval iba raz týždenne, vždy v piatok. To platilo až do 25. marca 2022. Od 29. marca 2022 pribudlo aj utorkové žrebovanie, takže hráči si odvtedy môžu zahrať dvakrát do týždňa. Zmena priniesla aj vyšší strop jackpotu. Kým pôvodne mohla maximálna výhra v prvom poradí dosiahnuť 90 miliónov eur, po novom sa zvýšila až na 120 miliónov eur.
Upravili sa aj pravidlá druhého osudia, z ktorého sa žrebujú takzvané powerbalové čísla. K pôvodným desiatim loptičkám pribudli ďalšie dve. Dnes sa teda až z dvanástich loptičiek žrebujú iba dva powerbaly. Eurojackpot sa v súčasnosti hrá v matici 5 z 50 a 2 z 12.
Absolútnym rekordérom medzi slovenskými výhrami v Eurojackpote zostáva žrebovanie zo 16. októbra 2020. Výherca z Košického kraja si vtedy pripísal na účet neuveriteľných 58 807 427,70 eur za prvé poradie. Dodnes ide o najvyššiu výhru, akú Eurojackpot na Slovensku vyplatil.
Prvé poradie sa pritom na Slovensku podarilo trafiť iba dvakrát v histórii hry. Okrem rekordnej výhry z roku 2020 to bolo aj 7. apríla 2026, keď si slovenský výherca rozdelil 10-miliónovú výhru s hráčom z Fínska.
Zaujímavú kapitolu v histórii Eurojackpotu na Slovensku píšu aj dve aprílové žrebovania z roku 2020. V dátumoch 10. a 17. apríla bolo totiž na Slovensku vyžrebované druhé poradie hneď dvakrát po sebe.
Tieto dve výhry zároveň predstavujú druhú a tretiu najvyššiu výhru v histórii hry na Slovensku.
Aj doplnková hra EUROJACKPOT JOKER má na Slovensku za sebou zaujímavú históriu. Od svojho štartu v roku 2015, keď sa začala žrebovať spolu s Eurojackpotom, priniesla slovenským hráčom vo všetkých výherných poradiach k 25. augustu 2026 výhry v celkovej hodnote 38 257 304 eur.
Prvé poradie sa na Slovensku podarilo vyžrebovať už 91-krát. V priemere tak pripadá približne osem výhier v 1. poradí ročne.
Eurojackpot je nadnárodná európska číselná lotéria, ktorej žrebovanie prebieha každý utorok a piatok. Na Slovensku ju od 9. októbra 2015 sprostredkúva spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Maximálna výhra jackpotu v 1. poradí môže dosiahnuť až 120 miliónov eur.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Veľké jubileum Eurojackpotu: Slovensko čaká 800. žrebovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyššia z nich, rekordných takmer 59 miliónov eur, putovala k výhercovi v Košickom kraji.
Piatok 28. augusta 2026 bude pre slovenský Eurojackpot výnimočným dátumom. Uskutoční sa totiž už 800. žrebovanie tejto nadnárodnej európskej číselnej lotériovej hry, od jej vstupu na slovenský trh 9. októbra 2015. Práve vtedy sa na Slovensku po prvýkrát žrebovali aj čísla pre hru EUROJACKPOT JOKER.
Za jedenásť rokov fungovania Eurojackpotu na Slovensku sa vo všetkých výherných poradiach vyplatilo spolu 237 153 410,88 eura. Ide o aktuálny súčet k 25. augustu 2026.
TIPOS pri príležitosti jubilea rozdáva free eŽreby
Pri príležitosti jubilejného 800. žrebovania si TIPOS pripravil pre hráčov aj špeciálnu akciu. Každý online hráč, ktorý si do zajtrajšieho žrebovania (28.8. 2026) podá stávku na číselnú lotériu Eurojackpot v hodnote aspoň 8 eur, získa až 8 free eŽrebov Zlaté rúno.
Z jedného žrebovania týždenne na dve
Eurojackpot sa od svojho vzniku žreboval iba raz týždenne, vždy v piatok. To platilo až do 25. marca 2022. Od 29. marca 2022 pribudlo aj utorkové žrebovanie, takže hráči si odvtedy môžu zahrať dvakrát do týždňa. Zmena priniesla aj vyšší strop jackpotu. Kým pôvodne mohla maximálna výhra v prvom poradí dosiahnuť 90 miliónov eur, po novom sa zvýšila až na 120 miliónov eur.
Upravili sa aj pravidlá druhého osudia, z ktorého sa žrebujú takzvané powerbalové čísla. K pôvodným desiatim loptičkám pribudli ďalšie dve. Dnes sa teda až z dvanástich loptičiek žrebujú iba dva powerbaly. Eurojackpot sa v súčasnosti hrá v matici 5 z 50 a 2 z 12.
Rekordné výhry na Slovensku
Absolútnym rekordérom medzi slovenskými výhrami v Eurojackpote zostáva žrebovanie zo 16. októbra 2020. Výherca z Košického kraja si vtedy pripísal na účet neuveriteľných 58 807 427,70 eur za prvé poradie. Dodnes ide o najvyššiu výhru, akú Eurojackpot na Slovensku vyplatil.
Prvé poradie sa pritom na Slovensku podarilo trafiť iba dvakrát v histórii hry. Okrem rekordnej výhry z roku 2020 to bolo aj 7. apríla 2026, keď si slovenský výherca rozdelil 10-miliónovú výhru s hráčom z Fínska.
Zaujímavú kapitolu v histórii Eurojackpotu na Slovensku píšu aj dve aprílové žrebovania z roku 2020. V dátumoch 10. a 17. apríla bolo totiž na Slovensku vyžrebované druhé poradie hneď dvakrát po sebe.
Tieto dve výhry zároveň predstavujú druhú a tretiu najvyššiu výhru v histórii hry na Slovensku.
Ďalšie zaujímavosti Eurojackpotu
- Najvyššia výhra, ktorá bola podaná cez SMS kanál: 3. poradie vo výške 236 965 eur, žrebovanie z 10. marca 2026.
- Najvyššia výhra, ktorá bola podaná cez internet: 1. poradie vo výške 5 000 000 eur, žrebovanie zo 7. apríla 2026.
- Vôbec prvou "väčšou" výhrou na Slovensku bolo 2. poradie z 13. novembra 2015 (6. žrebovanie na Slovensku) vo výške 1 406 004,20 eura.
EUROJACKPOT JOKER: 91-krát prvé poradie
Aj doplnková hra EUROJACKPOT JOKER má na Slovensku za sebou zaujímavú históriu. Od svojho štartu v roku 2015, keď sa začala žrebovať spolu s Eurojackpotom, priniesla slovenským hráčom vo všetkých výherných poradiach k 25. augustu 2026 výhry v celkovej hodnote 38 257 304 eur.
Prvé poradie sa na Slovensku podarilo vyžrebovať už 91-krát. V priemere tak pripadá približne osem výhier v 1. poradí ročne.
- V troch prípadoch, t.j. septembra 2016, 1. januára 2021 a 22. decembra 2023 si prvé poradie rozdelili dvaja výhercovia, každý po 25 000 eur.
- Dvakrát v histórii hry padlo prvé poradie tri žrebovania po sebe: 1., 8. a 15. januára 2021 a následne 5., 9. a 12. septembra 2025.
O hre Eurojackpot
Eurojackpot je nadnárodná európska číselná lotéria, ktorej žrebovanie prebieha každý utorok a piatok. Na Slovensku ju od 9. októbra 2015 sprostredkúva spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Maximálna výhra jackpotu v 1. poradí môže dosiahnuť až 120 miliónov eur.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Veľké jubileum Eurojackpotu: Slovensko čaká 800. žrebovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurojackpot PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na dni otvorených dverí Národnej rady SR bude aj Finančná správa, predstaví tam zadržané falzifikáty aj služobné psy
Na dni otvorených dverí Národnej rady SR bude aj Finančná správa, predstaví tam zadržané falzifikáty aj služobné psy
<< predchádzajúci článok
Začiatok školského roka nie je pre každú rodinu dôvodom na radosť. September môže priniesť aj stovky eur výdavkov
Začiatok školského roka nie je pre každú rodinu dôvodom na radosť. September môže priniesť aj stovky eur výdavkov