Na dočasného trénera Dallasu urobila dojem Sekerova asistencia, Kivirant zas napodobnil Gretzkého

5.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Andrej Sekera si premiérový bod v tohtosezónnom play-off zámorskej hokejovej NHL , zdá sa, schovával na predĺženie rozhodujúceho siedmeho zápasu semifinále Západnej konferencie proti Coloradu Avalanche Zadák Dallasu Stars v 68. min piatkového stretnutia spoza bránky pomedzi nohy protihráča naservíroval puk Fínovi Joelovi Kivirantovi a 24-ročný krídelník zblízka rozhodol o triumfe 5:4 po predĺžení.Dallaské "hviezdy" sa v konferenčnom finále stretnú s hráčmi Vegas Golden Knights . "Neskutočné, o niečom takom som sníval ešte ako malé dieťa. Prvýkrát v živote som nastúpil v zápase číslo sedem a nevedel som, čo ma čaká... Pred rozhodujúcim gólom sa asi obrancovia Colorada nedohodli, kto ma bude brániť. Snažil som sa nájsť si správne miesto a potom som dostal skvelú prihrávku," poznamenal Kiviranta, ktorý predtým v riadnom hracom čase vyrovnal na 2:2 a 4:4, no najlepší moment si nechal na predĺženie.Kiviranta nastúpil v play-off NHL iba na tretí zápas v kariére. Fínov hetrik bol iba siedmy v dueloch číslo sedem v histórii NHL, prvý od roku 1993, keď takto zažiaril legendárny Wayne Gretzky v drese Los Angeles Kings. "To, čo ´Kivi´ predviedol, bolo veľkolepé," povedal kapitán Dallasu Jamie Benn. Na dočasného trénera Stars Ricka Bownessa však urobila dojem aj Sekerova asistencia. "Nebolo to v súlade s naším herným plánom, ani to netrénujeme. Taký však býva hokej v predlžení," podotkol.