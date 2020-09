Futbalový Slovan odvolal trénera Kozáka, mužstvo potrebuje podľa Kmotríka nový impulz

Ako na oficiálnej stránke klubu uviedol generálny riaditeľ

, v organizácii z Tehelného poľa sa rozhodli pre túto personálnu zmenu vzhľadom na neuspokojivé výkony, ktoré nezodpovedajú potenciálu kádra a značke Slovan Bratislava.

Zlé a slabé výkony

Možný kandidát na trénera je Slovinec

5.9.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava odvolalo trénera A-mužstva Jána Kozáka ml. "Slovan sa musí prezentovať iným výkonom a iným prejavom. Dlhšie sme zvažovali tento krok. Posledné zápasy boli z pohľadu nášho herného prejavu veľmi zlé a slabé, nevideli sme očakávané zlepšenie. Naopak, mužstvo v poslednom období stagnovalo. Slovan sa stále musí zlepšovať, čo sa však v tomto prípade nedialo. Máme pred sebou najdôležitejšiu fázu v rámci európskych pohárov, na ktorú musíme byť čo najlepšie pripravení, a po posledných zápasoch sme presvedčení, že mužstvo potrebuje nový impulz," povedal Kmotrík ml.Funkcionár Bratislavčanov priznal, že poslednou kvapkou bol výkon Slovana v Slovnaft Cupe v Beluši, kde hostia zaznamenali víťazstvo 2:0, no poriadne sa naň nadreli. "Výkon v pohári nemôžeme nazvať inak než blamážou. Fanúšikovia, ktorí merali na zápas cestu, alebo sledovali priamy prenos na Slovan TV, si nezaslúžia vidieť takýto prejav," dodal.Ako uviedla oficiálna stránka "belasých", meno nového hlavného trénera bude známe v najbližších dňoch. Nový šéf lavičky Slovana bude mať v kompetencii aj zloženie realizačného tímu.Podľa portálu sport24.pluska.sk by sa ním mohol stať Slovinec Darko Milanič, ktorý v minulosti viedol NK Maribor, Leeds United či Sturm Graz a na ME 2000 bol kapitánom slovinskej reprezentácie.