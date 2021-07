Na dovolenke je najlepšie pri platení využívať platobnú kartu

Pri platení v zahraničí je podľa právničky Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvie Ďatelinkovej najlepšie využívať platobnú kartu. Tá je ekonomickejšia a bezpečnejšia ako hotovosť. Počas dovolenky si navyše ľudia môžu kartu poistiť v rámci cestovného poistenia, poistenia zodpovednosti za škody pre prípad odcudzenia, straty, zneužitia alebo krádeže platobnej karty.



Kreditné platobné karty sú vo väčšej miere akceptované predajcami v zahraničí, než debetné platobné karty. Kreditnú platobnú kartu je vhodné podľa Ďatelinkovej využívať na bezhotovostné transakcie (platby cez terminál alebo v online prostredí) a zároveň môže slúžiť aj ako garancia pri prenájme ubytovania alebo prenájme vozidla.



"Do krajín, ktoré nemajú dostatočne širokú infraštruktúru platobných systémov, odporúčam cestovať s celosvetovo obchodovateľnou menou, akými sú americký dolár či euro," poradila Ďatelinková. Počas letnej sezóny sa totiž dovolenkári môžu dostať do odľahlých miest, kde majú obmedzené možnosti a kde sa dá platiť len hotovosťou.



Ďatelinková ďalej odporúča, aby ľudia na dovolenkách používali na výber z bankomatu debetnú kartu. "Zameniť peňažné prostriedky na cudziu menu je najvýhodnejšie výberom z bankomatu debetnou platobnou kartou v dovolenkovej destinácii, do ktorej cestujete," pokračovala.



Pred cestou do zahraničia je užitočné overiť si, koľko sa platí za výber hotovosti z bankomatu v krajine, do ktorej plánujú dovolenkári cestovať. Plusom je, ak sa v tejto krajine nachádza banka rovnakej skupiny, ako je ich domáca banka. Výber hotovosti sa potom realizuje najlepšie v partnerských bankomatoch domovskej banky, čím sa človek vyhne vysokým poplatkom. Hotovosť by však mali ľudia vyberať jednorazovo a v takom objeme, ktorý reálne na dovolenke minú.





"Ak vám zostala hotovosť v cudzej mene, je vhodnejšie ju zameniť za celosvetovo obchodovateľnú menu ešte v dovolenkovej destinácii, v ktorej sa nachádzate. Banky nedržia všetky meny, preto môžete mať po návrate z dovolenky problém s výmenou cudzej meny," povedala Ďatelinková.



Dodáva, že netreba zabúdať na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri vyberaní hotovosti, či pri platení kartou. "V prípade, že ste sa stali obeťou krádeže platobnej karty, alebo ak došlo k jej zneužitiu, bezodkladne o tom upovedomte vašu banku, platobnú kartu zablokujte a podajte trestné oznámenie na polícii," upozornila.