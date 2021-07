Barabášov Everest žal ocenenia aj v Slovinsku a na Novom Zélande

Slovenský dokumentárny film Everest - najťažšia cesta žne ďalšie festivalové úspechy. Najnovšie ho ocenili na medzinárodnom horolezeckom festivale v Slovinsku. "Festival Gomiskega Filma v meste Domžale patrí do Aliancie medzinárodného horského filmu a je najväčším svojho druhu v Slovinsku," TASR o tom informovala Alena Koščová zo spoločnosti K2 studio. Snímka Pavla Barabáša si z 15. ročníka slovinského festivalu, ktorý sa konal od 28. júna do 4. júla, odniesla hneď dve trofeje - cenu za najlepší horolezecký film a špeciálnu cenu TV Slovenia Award.





"Je to dojímavý a fascinujúci film o jednom z kľúčových momentov v histórii himalájskeho horolezectva. Najťažšia cesta na Everest, pomenovaná The Hard Way podľa Chrisa Boningtona, je údajne alpským štýlom neloziteľná," zdôvodnila porota udelenie ceny za najlepší horolezecký film. Everest - najťažšia cesta je podľa nej "bohatou a historicky presnou poctou skupine vynikajúcich slovenských horolezcov, ktorí to cítili inak a vydali sa na veľké, avšak tragické dobrodružstvo".Odborná porota Slovinskej národnej televízie, ktorá udelila filmu špeciálnu cenu TV Slovenia Award, uviedla, že slovenská expedícia posúva hranice toho, čo je možné vyliezť alpským štýlom na juhozápadnej stene najvyššej hory sveta. "Ale v roku 1988 sa výprava namiesto víťazného úspechu mení na tragédiu a iba traja zo siedmich členov sa vrátili domov. Film sa zameriava na ich mentálnu dilemu, úvahy a pocit zodpovednosti po prekročení hranice oddeľujúcej úspech a katastrofu," priblížila.V rovnakom termíne ocenili slovenský dokument aj na Novom Zélande. "Špeciálne uznanie poroty dostal na NZ Mountain film & book festival. Je to už 14. medzinárodná cena pre tento film," poznamenala Koščová. Režisér oceňovaného filmu komentoval jeho úspech s tým, že aj po 33 rokoch od smutnej udalosti na Evereste má zabudnutý príbeh čo povedať dnešnej generácii. "Som rád, že si film našiel cestu do sveta a je zrozumiteľný pre divákov od Nového Zélandu až po Argentínu," dodal Barabáš.Film nominovali na nadchádzajúce letné festivaly horského filmu do Talianska, Brazílie, Švajčiarska, Poľska a Anglicka. Diváci na Slovensku si ho môžu pozrieť vo filmových kluboch.