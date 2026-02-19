Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

19. februára 2026

Na doživotie odsúdený recidivista Kavický opätovne žiada obnovu konania v prípade vraždy pracovníčky nebankovky


Na doživotie odsúdený recidivista Miroslav Kavický opätovne žiada o obnovu konania v prípade vraždy pracovníčky nebankovej spoločnosti Ľudmily K. z roku 2011. Vyplýva to ...



19.2.2026 (SITA.sk) - Na doživotie odsúdený recidivista Miroslav Kavický opätovne žiada o obnovu konania v prípade vraždy pracovníčky nebankovej spoločnosti Ľudmily K. z roku 2011. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý v tejto veci vytýčil na 6. marca na pracovisku v Banskej Bystrici verejné zasadnutie.


Odsúdený už raz o povolenie obnovy konania žiadal, súd mu však v októbri 2021 nevyhovel, pretože nezistil podmienky na takéto konanie podľa Trestného poriadku. Odsúdenému recidivistovi Najvyšší súd SR vo februári 2019 potvrdil doživotný trest, ktorý mu v septembri 2018 uložil ŠTS v prípade vraždy Ľudmily K. a následnej krádeže peňazí z jej bytu.

Zámienka obchodnej transakcie


Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, „ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa“.

Podľa obžaloby Miroslav Kavický v marci 2011 zavraždil 57-ročnú Ľudmilu K. z Novej Bane, pracovníčku nebankovej spoločnosti. Skutok sa stal po tom, ako obžalovaný Ľudmilu telefonicky vylákal na stretnutie pod zámienkou obchodnej transakcie.

Usmrtil ju nezisteným spôsobom, pričom oddelil hlavu od tela a poškodil tvár, aby nebolo možné nebohú identifikovať. Časť kostrových ostatkov zavraždenej sa našla v rekreačnej oblasti pri Novej Bani v júli 2016. Po vražde vnikol do jej bytu a ukradol najmenej 1 600 eur.

Trestaný podvodník a lupič


Kavický podľa orgánov činných v trestnom konaní najprv nahováral na vraždu a následne na okradnutie Ľudmily istého Romana. Keď to odmietol, skutok spáchal sám. Obžalovaný počas súdneho procesu opakovane vyhlásil, že nikoho nezabil ani neokradol a vraha z neho urobil vyšetrovateľ, ktorého by najradšej poslal na psychiatriu.

Vyhlásil, že Roman klame a teraz svedčí proti nemu z pomsty, lebo ho označil za jedného zo zlodejov, ktorí vykradli dom jeho synov. Podľa neho je Roman viackrát trestaný podvodník a lupič, ktorý si svedectvom proti nemu chcel získať beztrestnosť za svoje činy.

Poctivá práca a starostlivosť


Kavický priznal, že v kontakte so zavraždenou bol osobne i telefonicky, pretože u nej pre syna a ďalšieho známeho vybavoval úvery. Aj ďalších svedkov, ktorí proti nemu vypovedali, označil Kavický za klamárov. Pred súdom tvrdil, že skutok nespáchal a svedkovia sú nedôveryhodní. Zároveň zdôraznil, že v čase pred vzatím do väzby poctivo pracoval a staral sa o svojich synov.

„Chlapi sa mi smiali, že mi žena musí hydinu zabíjať," uviedol v súvislosti s vraždou Ľudmily. Kavický bol však v minulosti 13-krát súdne trestaný, vrátane vraždy priateľky z roku 1978, ktorú ako 20-ročný dokopal a hodil potom do potoka. Okrem toho bol dvanásťkrát odsúdený za rôzne násilné trestné činy. Podľa znalcov nie je schopný žiť normálnym životom, ale iba podľa pravidiel v istom režime.


Zdroj: SITA.sk - Na doživotie odsúdený recidivista Kavický opätovne žiada obnovu konania v prípade vraždy pracovníčky nebankovky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: obnova konania Recidivista Súdy Trestný poriadok Vražda
