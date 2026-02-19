|
|
19. februára 2026
Dovolenka Šutaja Eštoka v Abú Zabí má ďalší vývoj, vyšetrovanie sa vracia na začiatok – VIDEO
Polícia sa bude znovu zaoberať výletom ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov. ...
19.2.2026 (SITA.sk) - Polícia sa bude znovu zaoberať výletom ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Minister spolu so svojou partnerkou išiel koncom roka 2024 na súkromnú dovolenku a navštívil aj preteky F1. Šutaj Eštok s partnerkou mali za letenku zaplatiť 12 500 eur v hotovosti.
Rovnako aj hotel v Emirátoch zaplatili v hotovosti. Nadácia Zastavme korupciu a Demokrati podali trestné oznámenia. Žiadali vyšetrenie toho, či sa minister nedopustil prečinu prijatia nenáležitej výhody, a teda, či ministrovi nezaplatil výlet niekto iný, čo by podľa zákona bolo korupčným trestným činom.
Na základe trestného oznámenia začala polícia situáciu preverovať. Vyšetrovateľ napokon vec odmietol a jeho rozhodnutie následne potvrdil prokurátor. Portál pripomenul, že zo strany ministra neprišlo vysvetlenie, prečo tak vysokú sumu zaplatil v hotovosti.
Uviedol len, že je to jeho súkromná vec. Teraz sa však situácia mení a hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Patrik Hujsa pre Aktuality.sk potvrdil, že 17. februára bola vec vrátená vyšetrovateľovi s pokynom doplniť ďalšie podklady a opätovne rozhodnúť. Viac však prokuratúra neprezradila, aby neboli zmarené nariadené úkony.
„Šutaj Eštok bude musieť opäť vysvetľovať svoju kešovicu na ceste do Abú Dhabí. My sme podali trestné oznámenie ešte v roku 2024, ale najskôr to polícia odmietla, potom prokurátor odmietol našu sťažnosť. Tak sme dávali podnet generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a bolo rozhodnuté, že to musí polícia opäť vyšetrovať,“ uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga na sociálnej sieti. Nikto normálny podľa neho neverí tomu, že minister vnútra prišiel, a len tak vytiahol z vrecka 12 500 eur za letenky. „Kto si kupuje letenky v hotovosti? Uvidíme,“ dodal Šeliga.
