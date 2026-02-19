Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 19.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vlasta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. februára 2026

Dovolenka Šutaja Eštoka v Abú Zabí má ďalší vývoj, vyšetrovanie sa vracia na začiatok – VIDEO


Tagy: Minister vnútra SR podpredseda Demokratov Polícia Trestné oznámenie

Polícia sa bude znovu zaoberať výletom ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov. ...



Zdieľať
67974f32e8796259963317 676x451 19.2.2026 (SITA.sk) - Polícia sa bude znovu zaoberať výletom ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Spojených arabských emirátov. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Minister spolu so svojou partnerkou išiel koncom roka 2024 na súkromnú dovolenku a navštívil aj preteky F1. Šutaj Eštok s partnerkou mali za letenku zaplatiť 12 500 eur v hotovosti.

Oznámenie podali nadácia aj Demokrati


Rovnako aj hotel v Emirátoch zaplatili v hotovosti. Nadácia Zastavme korupciu a Demokrati podali trestné oznámenia. Žiadali vyšetrenie toho, či sa minister nedopustil prečinu prijatia nenáležitej výhody, a teda, či ministrovi nezaplatil výlet niekto iný, čo by podľa zákona bolo korupčným trestným činom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na základe trestného oznámenia začala polícia situáciu preverovať. Vyšetrovateľ napokon vec odmietol a jeho rozhodnutie následne potvrdil prokurátor. Portál pripomenul, že zo strany ministra neprišlo vysvetlenie, prečo tak vysokú sumu zaplatil v hotovosti.

Šeliga hovorí o opätovnom vyšetrovaní


Uviedol len, že je to jeho súkromná vec. Teraz sa však situácia mení a hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Patrik Hujsa pre Aktuality.sk potvrdil, že 17. februára bola vec vrátená vyšetrovateľovi s pokynom doplniť ďalšie podklady a opätovne rozhodnúť. Viac však prokuratúra neprezradila, aby neboli zmarené nariadené úkony.

„Šutaj Eštok bude musieť opäť vysvetľovať svoju kešovicu na ceste do Abú Dhabí. My sme podali trestné oznámenie ešte v roku 2024, ale najskôr to polícia odmietla, potom prokurátor odmietol našu sťažnosť. Tak sme dávali podnet generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a bolo rozhodnuté, že to musí polícia opäť vyšetrovať,“ uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga na sociálnej sieti. Nikto normálny podľa neho neverí tomu, že minister vnútra prišiel, a len tak vytiahol z vrecka 12 500 eur za letenky. „Kto si kupuje letenky v hotovosti? Uvidíme,“ dodal Šeliga.


Zdroj: SITA.sk - Dovolenka Šutaja Eštoka v Abú Zabí má ďalší vývoj, vyšetrovanie sa vracia na začiatok – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR podpredseda Demokratov Polícia Trestné oznámenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Počas Ficovej vlády narástol počet verbálnych útokov politikov voči sudcom, podľa Via Iuris im dominuje samotný premiér
<< predchádzajúci článok
Na doživotie odsúdený recidivista Kavický opätovne žiada obnovu konania v prípade vraždy pracovníčky nebankovky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 