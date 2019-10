Na druhý pokus vyžrebovali osemfinále Slovnaft Cupu, obhajca s DAC

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Opakovaný žreb osemfinále 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/2020:



FC Nitra - MFK Tatran Liptovský Mikuláš



FK Poprad - MFK Dukla Banská Bystrica



Slávia TU Košice/FK Pohronie - ViOn Zlaté Moravce-Vráble



OFK Malženice/FK Senica - MFK Ružomberok



DAC Dunajská Streda - Spartak Trnava



TJ Družstevník Liptovská Štiavnica/Slovan Bratislava//TJ Družstevník Oravská Poruba///Partizán Bardejov - MŠK Žilina



AS Trenčín - MFK Skalica



ŠKF Sereď - FC Petržalka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Obhajca titulu v Slovenskom pohári vo futbale Spartak Trnava sa v osemfinále 51. ročníka - Slovnaft Cupu 2019/2020 stretne s DAC Dunajská Streda na Žitnom ostrove. Rozhodol o tom utorňajší opakovaný žreb v Sieni slávy slovenského futbalu.Pri pondelňajšom žrebe zlyhal ľudský faktor a Slovenský futbalový zväz ho pre regulárnosť nechal zopakovať. V pondelok totiž prišlo pri žrebe k faux pas, keď namiesto Dunajskej Stredy do osudia mylne pridali dvakrát Senicu.Ak pôjde všetko podľa papierových predpokladov, MŠK Žilina sa stretne so Slovanom Bratislava,ale ešte musia odohrať zápasy 2., 3. a 4. kola. Proti súperom z Liptovskej Štiavnice, Oravskej Poruby a Bardejova budú favoritom. Zápasy 4. kola ešte musia odohrať fortunaligisti Senica a Pohronie, ak uspejú, stretnú sa s Ružomberkom, resp. Zlatými Moravcami.Hrací termín osemfinále je 30. október. Žreb bol voľný, teda neplatilo regionálne ani súťažné nasadenie. Platilo jediné obmedzenie, a to, že ak sa stretnú kluby, ktoré delia dve súťaže, hrať sa bude na ihrisku hrajúceho nižšiu súťaž.Zápasy osemfinále sa hrajú na jeden zápas, v prípade nerozhodného výsledku sa nepredlžuje, ale nasleduje rozstrel z 11 m.