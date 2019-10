NHL: V novej sezóne 9 Slovákov, Fehérváry a Jurčo v prvých formáciách

Na archívnej snímke v popredí slovenský hokejista Martin Fehérváry. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zoznam slovenských hokejistov v kluboch NHL (stav k 1. októbru 2019):



Boston Bruins - Jaroslav Halák (b), Zdeno Chára (o), Peter Cehlárik (ú)* - Bruins ho zapísali na listinu nechránených hráčov



Columbus Blue Jackets - Marko Daňo (ú)* - na listine nechránených hráčov



Dallas Stars - Andrej Sekera (o)



Edmonton Oilers - Tomáš Jurčo (ú)



Montreal Canadiens - Tomáš Tatar (ú)



Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o)*



Toronto Maple Leafs - Martin Marinčin (o)



Washington Capitals - Richard Pánik (ú), Martin Fehérváry (o)*



/*-dvojcestná zmluva/

New York 1. októbra (TASR) - Deväť slovenských hokejistov by sa malo objaviť na štarte novej sezóny zámorskej NHL. Ďalší dvaja - útočníci Peter Cehlárik (Boston) a Marko Daňo (Columbus) - mali tiež ešte šancu začať ročník v profilige, ak by si ich v lehote 24 hodín nejaký iný klub stiahol z listiny nechránených hráčov, v opačnom prípade by zamierili na farmy do nižšej súťaže AHL.Cehlárik s Daňom neprežili posledné škrty v prípravných kempoch a tesne sa im neušla miestenka v prvom tíme. Vzhľadom na svoj vek a počet odohratých zápasov ich museli kluby umiestniť na waiver listinu predtým, než ich poslali na farmy. Ak by aj začali ročník v AHL, stále majú v prípade dobrých výkonov šancu, že ich v priebehu sezóny povolajú naspäť do profiligy. Cehlárik okúsil NHL už počas troch sezón, stabilné miesto v zostave Bostonu si však zatiaľ nevybojoval. Daňo po zastávkach v Columbuse, Chicagu, Winnipegu a Colorade skúšal v septembri získať opäť miesto v prvom tíme Blue Jackets, medzi užšiu 14-ku útočníkov sa ale nezmestil.Okrem nich budú v AHL čakať na svoju príležitosť aj brankár Adam Húska (NY Rangers), útočníci Marián Studenič (New Jersey), Martin Pospíšil, Adam Ružička (obaja Calgary) či Róbert Lantoši (Boston), ktorý má zatiaľ podpísanú iba zmluvu s farmou "medveďov" Providence. Pozvánku do prvého tímu láka aj obrancu Christiána Jaroša, ktorý pravidelne nastupoval za Ottawu v minulom ročníku, no na konci kempu ho vedenie Senators prekvapujúco poslalo na farmu do Belleville.Kemp zato skvele vyšiel Martinovi Fehérvárymu, ktorý aj po záverečných redukciách zostal medzi sedmičkou zdravých obrancov v kádri Washingtonu. Všetko nasvedčuje tomu, že slovenský reprezentant dokonca začne v prvej obrannej dvojici Capitals po boku elitného beka Johna Carlsona. Nahradiť by v nej mal zraneného Čecha Michala Kempného. Fehérváry by tak mal v noci na štvrtok na ľade šampióna St. Louis Blues absolvovať debut v NHL, a to ešte len vo veku 19 rokov, keďže 20. narodeniny oslávi až v nedeľu 6. októbra. "Zaslúžil si miestenku v tíme. Myslím si, že je dôležité, aby hral v úvodných zápasoch. Neviem, či si ho ponecháme v mužstve celú sezónu, uvidíme, ako sa bude jeho hra ďalej vyvíjať. Chceme urobiť to najlepšie pre neho. Chceme mu dať šancu ukázať sa a byť úspešný," povedal na adresu Fehérváryho generálny manažér Capitals Brian MacLellan.Podobne skvele sa kemp vydaril útočníkovi Tomášovi Jurčovi. Ten po minulej vydarenej sezóne v AHL, kde bol jeden z lídrov Charlotte Checkers na ceste za ziskom Calderovho pohára, podpísal ročný kontrakt s Edmontonom. V príprave dostal šancu zahrať si s hviezdnym Connorom McDavidom a v štyroch zápasoch v drese Oilers nazbieral päť bodov (3+2). Ich spolupráca bola taká úspešná, že ich tréner Dave Tippett plánuje v úvodnom dueli proti Vancouveru postaviť spoločne v prvom útoku aj s ďalšou novou posilou "olejárov" Jamesom Nealom. V tomto zložení absolvovali aj uplynulé tréningy. "Bol to pre mňa dobrý kemp, ale je to len začiatok. Musím aj naďalej robiť to, čo som robil doteraz. Snažím sa tvrdo pracovať, príliš na seba netlačiť a nemyslieť na veci, ktoré neovplyvním," vyslovil sa Jurčo pre zámorské médiá.Napriek veľkej konkurencii zostal v prvom tíme Toronta aj Martin Marinčin, ktorý by mohol začať v tretej obrannej formácii Maple Leafs spolu so švédskym nováčikom Rasmusom Sandinom. Dvadsaťpäťročný zadák štartuje už svoju piatu sezónu v drese Toronta, stále však musí bojovať o pevné miesto v zostave. Stabilnú pozíciu si vlani v defenzíve Tampy Bay vybudoval Erik Černák. V tohtoročnom kempe ju potvrdil a tak ročník zrejme začne v druhej obrannej dvojici po boku skúseného Ryana McDonagha, čím nadviaže na ich doterajšiu úspešnú spoluprácu.Najväčšou osobnosťou spomedzi Slovákov v NHL je Zdeno Chára. Kapitán Bostonu začne v zámorí už svoju 22. sezónu, z toho dvanástu v drese Bruins. K titulu najvyšší muž NHL mu pribudne vo veku 42 rokov aj honor najstaršieho aktívneho hráča. Ten prevezme od Matta Cullena, ktorý v lete ukončil kariéru. Chára, ktorému chýba iba 15 štartov k méte 1500 odohratých zápasov v základnej časti, by mal byť už fit po letných operáciách lakťa a zlomenej čeľuste. Aj po Cehlárikovom odchode na farmu by mal mať v Bostone jedného krajana, Jaroslav Halák bude znovu bojovať o miesto v bránke s Tuukkom Raskom. Fín pri minulosezónnej ceste do finále potvrdil, že je stále tímová jednotka, Halák sa však bude snažiť získať čo najväčší čas v bránkovisku, ako tomo bolo v prvej polovici vlaňajšej sezóny, keď sa Raskovi až tak nedarilo.V Montreale by mal patriť k ofenzívnym ťahúňom Tomáš Tatar. V minulom ročníku - jeho prvom v drese Canadiens - si vylepšil osobné sezónne maximá s 58 bodmi a 33 asistenciami. Novú kapitolu otvára obranca Andrej Sekera. Po vykúpení zmluvy v Edmontone sa po otvorení trhu s voľnými hráčmi upísal ambicióznemu Dallasu, kde by mal rozdávať skúsenosti mladým zadákom. Dres zmenil v lete aj Richard Pánik, ktorého čaká prvý súťažný zápas za Washington. V hlavnom meste USA by tak mali pôsobiť až dvaja Slováci. S Pánikom sa počíta na úvod na pravom krídle tretieho útoku s Larsom Ellerom a Carlom Hagelinom, nie je však vylúčené, že ak sa mu bude dariť, môže sa posunúť vyššie.Na súpiske Ottawy stále figuruje aj Marián Gáborík, pre pretrvávajúce problémy s chrbtom ho však vedenie klubu zapíše na listinu dlhodobo zranených hráčov, na ktorej bol aj celú minulú sezónu. Jeho zdravotné problémy sú také vážne, že 37-ročný slovenský krídelník pravdepodobne už v profesionálnej kariére pokračovať nebude.