Na Dušičky bude na cestách viac policajných hliadok, chystajú aj akciu Sito

27.10.2022 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s dušičkovým obdobím bude v teréne viac policajtov dopravnej, poriadkovej a železničnej polície už od piatka 28. októbra. Na cestách bude viac policajtov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Posilnené budú aj hliadky poriadkovej polície, ktoré budú strážiť verejný poriadok najmä v okolí cintorínov.Do 31. októbra trvá akcia Radar, ktorá je zameraná najmä na kontrolu dodržiavania rýchlosti a zákazu jazdy pod vplyvom alkoholu.S cieľom znížiť počet dopravných nehôd a ich následkov na živote a zdraví vyhlasuje Prezídium Policajného zboru (PZ) dopravno-bezpečnostnú akciu Sito. Začne sa 2. novembra a potrvá do konca mesiaca.„Policajti sa počas akcie zamerajú predovšetkým na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu. Ich pozornosti však neunikne ani rýchla jazdy, zákaz používania mobilu počas jazdy či ďalšie povinnosti účastníkov cestnej premávky,“ informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová.Polícia pripomína občanom, že zlodejom nie sú sväté ani pietne miesta – cintoríny. Návštevníkom cintorínov radí, aby tašky a kabelky neodkladali na hroby a nenechávali ich bez dozoru. Zároveň ľudí vyzýva, aby si dôkladne zamkli auto a nenechávali v ňom nič, čo by mohlo prilákať pozornosť zlodejov.Chodci by v týchto dňoch nemali zabúdať na zákonnú povinnosť používania reflexných prvkov. Aj obyčajnou reflexnou páskou chodec zvýši svoju viditeľnosť až na vzdialenosť 200 metrov. Cyklistom polícia radí okrem reflexných prvkov používať aj ochrannú prilbu.Vodičov polícia vyzýva, aby si skontrolovali pneumatiky. Pri ceste do severnejších oblastí, kde je riziko sneženia vyššie, sú zimné pneumatiky nutnosťou. Vodiči aj ostatní spolucestujúci musia byť počas jazdy pripútaní.Pri zníženej viditeľnosti nemajú vodiči zabúdať použiť diaľkové či hmlové svetlá a viac ako inokedy dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, pretože na mokrej a šmykľavej vozovke je brzdná dráha vyššia.