Predaje vozidiel SUV a 4×4 v AAA AUTO sa za šesť rokov takmer zdvojnásobili

Rebríček TOP 10 najpredávanejších SUV a off-roadov v rokoch 2016 a 2022







2016

2022







1

Kia Sportage

Kia Sportage







2

Nissan Qashqai

Suzuki Vitara







3

Hyundai ix35

Hyundai Tucson







4

Dacia Duster

VW Tiguan







5

Toyota RAV 4

Dacia Duster







6

Škoda Yeti

Suzuki SX4 S-Cross







7

VW Tiguan

VW Tiguan







8

Honda CRV

Hyundai ix35







9

Ford Kuga

Toyota RAV 4







10

Hyundai Santa Fe

Ford Kuga









27.10.2022 (Webnoviny.sk) -Za posledných šesť rokov sa dopyt po SUV a off-road vozidlách v sieti autocentier AAA AUTO na Slovensku, ktoré prevádzkuje spoločnosť AURES Holdings, rapídne zvýšil, a to až o takmer dvojnásobok. "Dopyt po SUV vozidlách každým rokom významne rastie. V súčasnosti tvorí štvrtinu celkových predajov skupiny. Predá sa ich teda len o zlomok menej ako hatchbackov alebo kombíkov, ktoré bojujú o absolútne prvenstvo v rebríčku popularity. Tretina predaných SUV a off-roadov je zánovných a štvrtina sa predá v hlavnom meste," uviedol Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ skupiny AURES Holdings.Skupina predala za prvých desať mesiacov tohto roku už skoro štyri tisíc automobilov SUV a off-road, čo je skoro dvakrát viac ako v roku 2016. "S nástupom zimy očakávame ďalší nárast záujmu o veľkopriestorové vozidlá, priebežne prispôsobujeme ponuku v našich autocentrách ako na Slovensku, tak v Českej republike, kde prevádzkujeme Centrum SUV a off-road vozidiel. Momentálne máme dostatok týchto áut na každej z našich pobočiek, takže zákazníci si u nás určite vyberú. Tiež je tu možnosť využiť bezplatnú službu prevozu vybraného automobilu na akúkoľvek inú pobočku," doplnil Petr Vaněček.Z celkového počtu tohto roku predaných SUV a off-roadov má 39 % automatickú prevodovku. Pred šiestimi rokmi ju pritom malo len 25 % týchto áut. Benzínový motor má 47 % automobilov a rovnako 47 % naftový. V roku 2016 malo dieselový motor až 69 % vozidiel a benzínový motor malo v tom čase 30 % automobilov. Z alternatívnych palív rastie najviac záujem o hybridy, ktoré patria skôr medzi luxusnejšie modely – dopyt po hybridných SUV a off-roadoch medziročne vzrástol o 59 %. Štatistiky dlhodobo ukazujú, že SUV si nekupujú ľudia len do terénu, ale bežne aj do mesta pre vyšší komfort a bezpečnosť. Aj napriek tomu má pohon 4x4 takmer polovica tohto roku predaných áut v AURES Holdings.Zatiaľ čo pred šiestimi rokmi bola medzi SUV najobľúbenejšou značkou Kia, počas jedného roka bola zosadená na druhú pozíciu značkou Nissan a momentálne sa stále nachádza na druhej priečke. Prvenstvo patrí vozidlám Suzuki. Na treťom mieste je Hyundai. Najobľúbenejšími tohtoročnými modelmi sú Kia Sportage, Suzuki Vitara, Hyundai Tucson a Dacia Duster. V prípade farieb vozidiel vedie strieborno sivá, potom nasleduje biela a čierna.Informačný servis