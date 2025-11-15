Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 15.11.2025
 Z domova

15. novembra 2025

Na dvore rodinného domu v Michalovciach našli mŕtvu ženu


Na dvore rodinného domu v Michalovciach našli mŕtvu ženu. Informoval o tom portál



225694701_1791686074375418_2231963048642981695_n e1629809793837 676x490 15.11.2025 (SITA.sk) - Na dvore rodinného domu v Michalovciach našli mŕtvu ženu. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Telo 51-ročnej našli 14. novembra popoludní. Príčina smrti je však zatiaľ nejednoznačná. Podľa informácií portálu obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie. Čo sa žene naozaj stalo, sa zistí nariadenou pitvou.


Zdroj: SITA.sk - Na dvore rodinného domu v Michalovciach našli mŕtvu ženu © SITA Všetky práva vyhradené.

