Sobota 15.11.2025
Archív správ
15. novembra 2025
Trump reaguje na tlak voličov, podpísal nariadenie o znížení ciel na hovädzie mäso, kavú a iné produkty
Prezident Donald Trump v piatok podpísal nariadenie o znížení amerických ciel na dovoz poľnohospodárskych produktov, ako sú hovädzie mäso, banány, káva a paradajky. Tieto ...
Zdieľať
15.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Donald Trump v piatok podpísal nariadenie o znížení amerických ciel na dovoz poľnohospodárskych produktov, ako sú hovädzie mäso, banány, káva a paradajky. Tieto produkty sú teraz oslobodené od tzv. „recipročných“ ciel, ktoré boli zavedené tento rok na riešenie údajne nespravodlivého správania obchodných partnerov. Oslobodenie od ciel sa vzťahuje na produkty, ktoré USA nedokážu dostatočne vyprodukovať doma.
Nové výnimky z ciel majú spätne účinnosť od štvrtka, uvádza sa v nariadení zverejnenom Bielym domom. Trumpova administratíva tak reaguje na rastúce tlaky zo strany voličov, ktorí čelia zvyšujúcim sa životným nákladom, čo sa stalo kľúčovou témou v nedávnych voľbách v New Yorku, New Jersey a Virgínii, kde dominovali demokrati.
Medzi ďalšie produkty, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, patrí avokádo, kokosové orechy a ananásy. Väčšina americkej kávy pochádza zo zahraničia, pričom ceny kávy v auguste a septembri vzrástli približne o 20 percent, čo čiastočne súvisí s klimatickými šokmi i clami. Prezident Národnej asociácie kávy Bill Murray uviedol, že krok Bieleho domu pomôže „zmierniť tlak na životné náklady pre dve tretiny dospelých Američanov, ktorí denne pijú kávu“ a zabezpečí dodávky pre americké firmy.
Toto oznámenie nasleduje deň po zverejnení obchodných dohôd s Argentínou, Guatemalou, Ekvádorom a Salvádorom, ktoré tiež zahŕňajú odstránenie recipročných ciel na produkty, ktoré USA nedokážu vyrábať v dostatočnom množstve.
Od svojho januárového nástupu do úradu Trump zaviedol rozsiahle clá na obchodných partnerov, čo vyvolalo varovania ekonómov, že tieto opatrenia môžu podporiť infláciu a spomaliť hospodársky rast. Hoci celková spotrebiteľská inflácia výrazne nevzrástla, odborníci upozorňujú, že clá zvýšili ceny niektorých tovarov a ich vplyv sa bude naďalej prejavovať.
Hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett priznal obavy z klesajúcej kúpnej sily Američanov a uviedol: „To je niečo, čo napravíme, a napravíme to okamžite.“
Zdroj: SITA.sk - Trump reaguje na tlak voličov, podpísal nariadenie o znížení ciel na hovädzie mäso, kavú a iné produkty © SITA Všetky práva vyhradené.
