Na eurobankovku s J. Bednárikom ľudia čakali aj celú noc

Nitra 20. decembra (TASR) - Stovky ľudí si v piatok prišli pred Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre vystáť rad, aby si mohli kúpiť zberateľskú eurobankovku s podobizňou Jozefa Bednárika. Do Nitry prišli ľudia z celého Slovenska. Mnohí strávili pred divadlom celú noc, aby získali bankovky s čo najnižšími číslami.Do Nitry prišli z dôvodu predaja bankovky ľudia z celého Slovenska, niektorí až z Popradu či Kežmarku. „,“ uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.V prvý deň uvedenia bankovky na trh sa uskutočňoval predaj podľa presne stanovených pravidiel. Pri číslach bankoviek od 101 do 1900 bol počet kusov predaných jednej osobe limitovaný. Bankovky s číslami 1 až 100 sa do predaja vôbec nedostali. DAB si ich ponechalo, aby ich mohlo využiť pri špeciálnych príležitostiach, na svoju propagáciu či na rôzne charitatívne dražby.Záujem o eurobankovky s divadelnou tematikou bol podľa riaditeľa DAB mimoriadny a už v prvý deň predaja zberatelia vykúpili počas niekoľkých hodín väčšinu nákladu. Zvyšné kusy bude DAB predávať vo svojich pokladniciach počas bežných otváracích hodín.DAB v Nitre vydalo zberateľskú eurobankovku s podobizňou Jozefa Bednárika pri príležitosti svojej jubilejnej 70. sezóny. „“ doplnil Dóczy.