Vesmírna loď Starliner sa v sobotu nespojí s ISS

Na snímke kozmická loď Starliner spoločnosti Boeing, ktorá odštarovala na svoju prvú misiu k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride 20. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. decembra (TASR) - Kozmická loď Starliner spoločnosti Boeing, ktorá v piatok odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride na svoju prvú misiu k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), sa s ňou v sobotu nespojí. Informoval o tom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).Riaditeľ NASA Jim Bridenstine uviedol, že loď spotrebovala príliš veľa paliva a nedorazí k ISS v sobotu, ako bolo pôvodne plánované. Zatiaľ nie je jasné, či k spojeniu s ISS dôjde neskôr.Spoločnosť Boeing informovala, že Starliner sa pol hodinu po štarte nedostal do pozície potrebnej na to, aby dorazil k ISS. Pracovníci riadiaceho centra teraz zvažujú ďalší postup.Riaditeľ NASA Bridenstine uviedol, že Starliner je na "stabilnej obežnej dráhe". Nepodaril sa však plánovaný zážih motora potrebný pre stretnutie s ISS.Vesmírna loď bez posádky by mala podľa pôvodného plánu priletieť k ISS v sobotu a šiestim astronautom na ISS má doviezť okrem iného vianočné pochúťky a darčeky. Starliner sa mal vrátiť na Zem 28. decembra. V oblasti Nového Mexika by mal pristáť pomocou padákov.Cieľom letu bolo poskytnúť pre NASA údaje potrebné na overenie, či Starliner môže voziť astronautov na vesmírnu stanicu a z nej. Experti zhodnotia výkon rakety Atlas V, pozemné systémy či pristávacie operácie.Loď vyvinuli pre program komerčných letov NASA, pričom na jej palube môže byť až sedem astronautov. Jej prvý let s posádkou na ISS sa plánuje v roku 2021.Agentúra DPA pripomína, že NASA spolupracuje aj s komerčnou spoločnosťou SpaceX na vývoji lode Dragon, ktorá má taktiež lietať s astronautmi na ISS.V roku 2011 NASA ukončila svoj program letov raketoplánov a odvety sa musela spoliehať na Rusko, keď chcela vyslať svojich astronautov na vesmírnu stanicu.