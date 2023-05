Na Everest prvýkrát vystúpil človek s nohami amputovanými nad kolenami

Bývalý vojak britskej armády z radov Gurkhov, 43-ročný Hari Budha Magar, ktorý prišiel v Afganistane o obe nohy, sa minulý týždeň zapísal sa do dejín horolezectva, keď ako prvý človek s nohami amputovanými nad kolenami zdolal najvyššiu horu sveta Mount Everest. Uviedla to v nedeľu agentúra PA.





Budha Magar dorazil pod Everest 17. apríla, presne 13 rokov po tom, čo mu výbušné zariadenie v Afganistane odtrhlo obe nohy. Na dosiahnutie vrcholu však musel čakať do 19. mája a 18 dní bol nútený stráviť čakaním v základnom tábore, kým sa počasie neumúdri.Počas výstupu on a jeho tím videli, ako z hory znášajú dve mŕtve telá.Budha Magar odišiel z Nepálu, aby slúžil ako desiatnik v pluku Gurkov v britskej armáde. Pre PA povedal, že do svojich 19 rokov vyrastal v Nepále a videl, ako sa v odľahlých dedinách zaobchádzalo s postihnutými ľuďmi."Mnoho ľudí si tam stále myslí, že postihnutie je hriech z predchádzajúceho života," povedal.Po udalosti v Afganistane istý čas holdoval alkoholu a niekoľkokrát sa pokúsil spáchať samovraždu. Po tom, čo vyskúšal celý rad športov, začal si opäť veriť a prestal piť.Pôvodne plánoval vyliezť na Everest v roku 2018, ale postihnutí ľudia to mali zakázané, aby sa znížil počet obetí medzi horolezcami. Bol jedným z tých, ktorí sa zaslúžili o zrušenie tohto zákazu.Po návrate domov chce Budha Magar stráviť nejaký čas so svojou rodinou v Canterbury a vrátiť sa do Afganistanu na miesto, keď prišiel o nohy.