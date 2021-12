Na EXPO Dubaj 2021 vystúpia aj predstavitelia slovenského fintechu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.12.2021 (Webnoviny.sk) -Prvý FinTech Hub so sídlom v Bratislave založila Slovenská FinTech asociácia v spolupráci s inovatívnymi spoločnosťami Mastercard a Vacuumlabs. Tvorcovia sa pri tvorbe platformy inšpirovali úspešnými sandbox regulátormi, ktoré fungujú a prosperujú v krajinách od Veľkej Británie po Singapur. ,,Chceli sme vybrať to najlepšie z podobne fungujúcich platforiem a spojiť všetko pod jednou strechou. Náš prístup preto staviame na otvorenosti a prístupnosti," priblížil Juraj Králik, CEO Fintech Hub Slovensko a šéf Slovenskej FinTech asociácie.Vacuumlabs ako silný hráč vo fintechových riešeniach neustále hľadá nové projekty, ktoré môže rozvíjať alebo investovať a možnosti ako podporovať fintech priemysel v strednej a východnej Európe, či dokonca aj na celom svete. Svojimi odbornými znalosťami môže pomôcť ostatným dosiahnuť ich vízie o budúcej Európe a bojovať proti nerovnosti vo finančných službách uľahčením ich prvých krokov. Má skúsenosti s vytváraním ekosystému, ktorý funguje - s vlastným portfóliom firiem aj s podporou startupového priemyslu na Slovensku.,,Výstavy ako EXPO Dubaj vnímam ako ideálny priestor na vedenie diskusie o budúcnosti a hľadaní spoločných oportunít. Som veľmi rád, že s Vacuumlabs reprezentujeme svetovú kvalitu fintech riešení budovaných v regióne CEE a máme zároveň možnosť ponúknuť našu expertízu firmám, ktoré majú záujem vytvárať peňažné služby a bankovníctvo pre rovnejšiu spoločnosť. Aj vďaka FinTech Hubu sa nám darí pomáhať meniť budúcnosť používania peňazí pre všetkých," hovorí CEO spoločnosti, Matej Ftáčnik.Práve EXPO Dubaj je v tomto prípade skvelou platformou, kde sa projekt môže v čo najširšej miere medzinárodne odprezentovať a zapôsobiť ako brána do Európy pre spoločnosti na Blízkom východe. Medzi partnerov Hubu patria rôzne technologické a právne či poradenské firmy, ktoré prispievajú k zlepšeniu propozície pre participujúce firmy a tým pádom aj k celkovému inovačnému levelu Fintech ekosystému na Slovensku a v strednej Európe."Práve pozdvihnutie levelu inovácii na Slovensku a v strednej Európe, byť aktívnym hráčom a budovať komunitu v oblasti fintech je to, o čo nám účasťou na EXPO Dubaj ide. Za skvelý krok považujeme podpísanie Memoranda o Spolupráci s Národnou Bankou Slovenska. Potvrdilo sa nám, že aj vďaka otvorenosti regulátora vieme na Slovensko pritiahnuť zahraničné subjekty, ktoré tu môžu spúšťať svoje riešenia a tým prispieť k inovatívnosti trhu," dodáva Juraj Králik.FinTech Hub a spoločnosť Vacuumlabs na EXPO Dubaj okrem iného odprezentujú aj prvú success story tejto platformy - startup Blockmate. Vďaka nemu môže teraz vaša aplikácia mobilného bankovníctva poskytnúť vašim zákazníkom holistický pohľad na ich financie vrátane krypto transakcií alebo investičného portfólia. Všetky financie používateľa sú zobrazené na jednom mieste bez toho, aby ste museli používať ďalšie aplikácie.Informačný servis