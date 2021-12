Do ozbrojených síl by mali vstúpiť tisíce nových vojakov, smernica tiež stanovuje priority

Vývoj prostredie nevedia predvídať

Rezort predstavil svoje zámery

14.12.2021 (Webnoviny.sk) - V Ozbrojených silách SR (OS SR) by malo do roku 2028 pôsobiť 20 633 profesionálnych vojakov. Ich počet by sa tak mal zvýšiť oproti roku 2023 o 4 298. Vyplýva to zo Smernice pre obranné plánovanie SR na roky 2023 až 2028, ktorú v utorok odobril vládny kabinet. Ide o základný národný riadiaci dokument strednodobej fázy obranného plánovania.Smernica stanovuje zámery, priority, úlohy a zdrojový rámec na zabezpečenie obrany štátu. Zároveň je iniciačným dokumentom pre usmernenie strednodobej fázy obranného plánovania v oblasti obrany štátu na Ministerstve obrany SR (MO SR), na ďalších ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy.Dokument hodnotí, že Slovensko presadzuje svoje bezpečnostné záujmy v zhoršenom a dynamicky meniacom sa bezpečnostnom prostredí, ktoré sa vyznačuje najmä nestabilitou a nízkou predvídateľnosťou jeho vývoja.Na zabezpečenie obrany a rozvoja obranných spôsobilostí SR je potrebná dostupnosť a stabilita zdrojov. Obranné výdavky sa pre finančne náročné strategické projekty modernizácie Ozbrojených síl SR (OS SR) a pre plnenia záväzkov SR budú zvyšovať, a to s cieľom dosiahnutia dvoch percent HDP do roku 2024.Na personálne náklady sa bude podľa odporúčaní NATO vyčleňovať z obranných výdavkov maximálne 50 percent. Na modernizáciu výzbroje, techniky a komunikačných a informačných systémov sa bude podľa kritérií NATO vyčleňovať z obranných výdavkov minimálne 20 percent. Na obranný výskum a technológie sa budú podľa záväzkov PESCO vyčleňovať dve percentá celkových výdavkov na obranu.V smernici rezort obrany predstavuje aj zámery a priority plánovaných programov. V rámci programu Obrana chce rezort skvalitniť fungovanie systému obranného plánovania SR, dosiahnuť a udržiavať predpísanú úroveň operačnej pripravenosti jednotiek OS SR či budovať kapacity a spôsobilosti pre zabezpečenie kybernetickej obrany a bezpečnosti.Úlohou programu Rozvoj obrany je zmodernizovať a vyzbrojiť OS SR. V roku 2023 by malo ísť na programy MO SR celkovo 113,9 miliárd eur, teda 1,78 percenta HDP. Táto suma by sa mala do roku 2028 zvýšiť na 136,6 miliárd eur.