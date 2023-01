Na expolicajta Kučerku vydali európsky zatykač, bol obvinený v kauzách Očistec aj Judáš

Prijímanie úplatku

Bývalý vyšetrovateľ

22.1.2023 (Webnoviny.sk) - Na bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz. Ako vyplýva z databázy hľadaných osôb na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR , z tohto dôvodu bolo po ňom vyhlásené pátranie. Momentálne by sa mal Marián Kučerka nachádzať v Bosne a Hercegovine.Marián Kučerka sa opakovane nedostavil na verejné zasadnutie Najvyššieho súdu SR, na ktorom sa malo rozhodnúť o jeho odvolaní proti neprávoplatnému odsúdeniu za prijímanie úplatku.Odôvodnil to tým, že počas návštevy hlavného mesta Bosny a Hercegoviny Sarajeva sa mu zhoršil zdravotný stav a bola mu nariadená medikamentózna liečba a pokoj na lôžku. Ako ďalej uviedol, trpí mimo iného problémami so srdcom a krvným tlakom.Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal v marci minulého roku bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.Zároveň mu uložil úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia a tiež trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad vo výmere jeden rok. Marián Kučerka, ktorého obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš, sa proti verdiktu odvolal.Prokurátor bývalého vyšetrovateľa NAKA obžaloval pre skutok kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku a druhý skutok ako obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve.