Sulík označil referendum za najzbytočnejšie v histórii, Kolíková hovorí o výkriku značnej časti nespokojných ľudí

Nastavenie zrkadla vládnutiu

Referendum nezmenilo nič

22.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a solidarita (SaS) rešpektuje neplatné výsledky referenda. Zároveň si však uvedomuje, že viac než milión voličov si želá umožnenie skrátenia volebného obdobia.SaS to uviedla vo svojom stanovisku k výsledkom referenda.„Včerajšie referendum bolo najzbytočnejšie v histórii Slovenska, čo sa potvrdilo aj na účasti. Napriek tomu, že Robert Fico viedol kampaň za referendum manipulatívne a nechutne útočil na pani prezidentku, nesmieme podceňovať názor viac ako milióna voličov," povedal predseda liberálov Richard Sulík . Tí, ktorí včera prišli k urnám, podľa Sulíka nastavili zrkadlo vládnutiu, ktoré bolo premrhanou príležitosťou navždy odstaviť Roberta Fica.SaS je toho názoru, že nesmieme dehonestovať tých, ktorí sa referenda zúčastnili. Ako povedal podpredseda strany Branislav Gröhling, šírenie nenávisti voči tým, ktorí si želajú zmenu, by opäť rozdelilo spoločnosť a mali by sme sa toho vyvarovať.Účasť v referende na úrovni 27 percent ukazuje, že je tu značná časť ľudí, ktorá je nespokojná so súčasným spravovaním krajiny. Skonštatovala to opozičná poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Politikom podľa nej nemôže byť nijako ľahostajné, že časť ľudí takto zmýšľa.„Domnievam sa, že toto referendum sme k tomu nepotrebovali, aby sme túto informáciu dostali. Referendum nezmenilo na aktuálnej politickej scéne nič," uviedla Kolíková. Referendum je ale podľa nej súčasne výkrik, ktorý si treba vypočuť.„Aj bez ohľadu na výsledok referenda všetci politici máme teraz záväzok urobiť potrebné kroky k tomu, aby sme mali vládu, ktorá má dôveru ľudí, dôveru parlamentu. Nevidím k tomu aktuálne iné východisko, ako predčasné voľby," dodala Kolíková.