Na faru v Humennom prišlo darovať krv približne 100 ľudí

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné 23. októbra (TASR) - Na faru pri rímskokatolíckom kostole sv. košických mučeníkov v Humennom prišlo v utorok v rámci Študentskej kvapky krvi darovať najvzácnejšiu tekutinu približne 100 ľudí. Nakoniec tak mohlo urobiť 56, z ktorých 13 boli prvodarcovia.Oproti poslednej akcii, ktorá sa na tomto mieste konala v rámci Valentínskej kvapky krvi v marci, sa záujem o túto humánnu aktivitu zvýšil. Vtedy prišlo na faru spolu 67 ľudí, z toho zaregistrovaných odberov bolo 41 a prvodarcov 11. Jana Kulová z Územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) v Humennom pre TASR uviedla, že toľko darcov nečakali.poznamenala. Radi by z toho spravili tradíciu, ktorú by realizovali najmenej dvakrát do roka.uzavrela.Ako pre TASR povedala primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia humenskej nemocnice Alena Rovňáková, darcovia majú takéto akcie veľmi radi. Okrem toho, že sa tu stretáva viacero ľudí, ide o iné prostredie, ktoré podľa nej tiež zohráva veľkú úlohu.upozornila. Podľa nej to pramení z toho, že ľudia, ktorí už darovali krv, vychovávajú svojím príkladom aj mladú generáciu.uzavrela.Prvodarkyňa, tretiačka na gymnáziu Tamara Belejová sa rozhodla darovať krv preto, že chcela vždy nejakým spôsobom pomôcť ľuďom.skonštatovala pre TASR. Pred darovaním mala trochu strach. Podotkla však, že prostredie, v ktorom sa realizoval, na ňu pôsobil upokojujúco.