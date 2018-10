Zbrojársky koncern Lockheed Martin zvýšil zisk takmer o pätinu

Návštevníčka si fotografuje americké viacúčelové stíhacie lietadlo F-35 B Lightning II na statickej ukážke počas leteckej výstavy v Singapure. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bethesda 23. októbra (TASR) - Americký zbrojársky koncern Lockheed Martin oznámil za 3. kvartál rast zisku takmer o pätinu, k čomu prispela zvýšená produkcia stíhačiek F-35.Najväčší dodávateľ zbraní pre Pentagon informoval, že za 3. štvrťrok dosiahol jeho zisk 1,47 miliardy USD (1,28 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast zhruba o 17 %.Upravený zisk na akciu dosiahol 5,14 USD oproti 3,32 USD v 3. štvrťroku minulého roka. Lockheed Martin tak vysoko prekonal očakávania trhov, keďže analytici počítali so ziskom na akciu na úrovni 4,31 USD.Tržby firmy za 3. kvartál dosiahli 14,32 miliardy USD. V porovnaní s 3. štvrťrokom 2017 to predstavuje rast o 16 %.(1 EUR = 1,1494 USD)