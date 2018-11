Na festivale Prix Ex Aequo zvíťazila rozhlasová rozprávková hra RTVS

Na ilustračnej snímke budova Slovenského rozhlasu. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. novembra (TASR) - Vyhlásením výsledkov vyvrcholil v piatok večer v Bratislave medzinárodný festival rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo. V kategórii Rozprávková hra zvíťazil Dobrý sluha, zlý pán z produkcie RTVS v réžii Mileny Lukáčovej.TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Podľa poroty je Dobrý sluha, zlý pán tvorivý rozhlasový program plný farieb, ktorý zanecháva u poslucháča hlboký dojem.uviedla v hodnotení.Za výnimočný výkon v rozhlasovej rozprávkovej hre získala cenu Prix Ex Aequo autorka a režisérky hry List budúcnosti Iida Hämeen-Anttila. Produkovala ju fínska vysielacia spoločnosť YLE.komentovala výsledky vedúca odboru vlastnej tvorby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.Cenu za najlepšiu rozhlasovú hru pre mládež si odniesol Chorvátsky rozhlas za Rozdvojeného rytiera od autora Ivora Martiniča. Porota ocenila jeho ironickú symboliku, ktorá zobrazuje rozpadnutú ľudskosť a vyváženú muzikálnosť, zvukový dizajn a réžiu.poznamenala predsedníčka poroty v kategórii rozprávkových hier Stephanie Jamnicky z Chorvátska. Podľa ďalšej členky poroty Mihaely Liliany Schefer z Talianska je z tém rozprávkových hier zrejmé, že sa tvorcovia zameriavajú na rôzne negatívne vplyvy:Švédsky rozhlas sa na festivale prezentoval hrou pre mládež Vrahova opica. Zvuková majsterka Lena Samuelsson získala cenu za zvukové majstrovstvo pri tvorbe nápaditej atmosféry a za vybudovanie napätia vo výnimočnom zvukovom prostredí.Na 12. ročníku medzinárodného festivalu Prix Ex Aequo predstavilo súťažné tituly 17 krajín - Bulharsko, Chorvátsko, Kuba, Česká republika, Čína, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Indonézia, Taliansko, Litva, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Ukrajina. V dvoch kategóriách odznelo 26 súťažných príspevkov.uzavrela Rusnáková.