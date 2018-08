Na festivale Sziget sa začal program posledného siedmeho dňa

Na snímke návštevníci 26. ročníka medzinárodného festivalu Sziget v Budapešti 14. augusta 2018. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Budapešť/Bratislava 14. augusta (TASR) – Známy budapeštiansky festival Sziget sa dostal do siedmeho a záverečného dňa. Ten však bude trocha predĺžený, festivalový program totiž skončí až ráno 15. augusta.Popoludnie na hlavnom pódiu otvárala americká punková skupina Gogol Bordello. Na teplomere ukazovalo 32 stupňov Celzia a k energii z horúceho slnka pridala od prvej minúty energiu z pódia aj táto multietnická formácia. Tá vznikla v New Yorku v roku 1999, lídrom kapely je ukrajinský emigrant Eugene Hütz. Medzi jej členmi je viacero muzikantov z východnej Európy, dvaja Rusi, jeden Bielorus, po jednom z Ekvádoru a Etiópie.Eugene ani jeho spoluhráči sa počas hodinového vystúpenia nezastavili ani na chvíľu. Zvuk kapely je zmesou cigánskej hudby, punku a dubstepu. Tomu zodpovedá aj nástrojové zloženie kapely, v ktorej nechýbajú husle, harmonika či bongá. A punk samotný je známy tým, že nemá pomalé piesne. Kapela od roku 2000 koncertuje po Spojených štátoch aj Európe. Na jednom pódiu účinkovala s viacerými známymi interpretmi, okúsila aj atmosféru slávneho londýnskeho Wembley, kde si zahrala po boku Madonny.Na svojom konte má sedem vydaných štúdiových albumov, siedmy Seekers and Finders vydala práve pred rokom, v auguste 2017. Z neho zazneli piesne Walking On The Burning Coal, Break Into Your Higher Self, Familia Bonfireball, z predchádzajúcich platní pridali My Strange Uncles From Abroad, Start Wearing Purple, American Wedding, Wonderlust King, We Rise Again, Dig Deep Enough či Mandarino. Túto formáciu poznáme aj u nás, v roku 2016 koncertovala na Pohode.Na pódiu Európa sa predstavil mladý český pop-folkový spevák a skladateľ Thom Artway. Rodák z Vlachovíc, vlastným menom Tomáš Maček, sa na českej hudobnej scéne objavil roku 2013, keď jeho pesničku Towards The Sun vybrali do filmu Křídla Vánoc. V závere roka 2013 vydal debutovú EP platňu Still Standing in the Unknown. Veľký úspech mu priniesol v roku 2015 singel I Have No Inspiration, rok nato mala úspech ďalšia skladba Blind Men. V závere septembra 2016 vydal nový album s názvom Hedgehog. Z neho bola aj väčšina piesní, ktoré zahral. Tom skladá a spieva po anglicky, čo bolo pri medzinárodnej zostave fanúšikov pred pódiom jeho výhodou.