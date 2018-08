FOTO: Synovia Johna Lennona a Paula McCartneyho sa zvečnili na selfie

Na spoločnej fotografii Sean Lennon (vľavo) a James McCartney. Foto: Sean Lennon - Facebook Foto: Sean Lennon - Facebook

New York 15. augusta (TASR) - Fanúšikov britskej skupiny Beatles potešil Sean Lennon, ktorý v pondelok zverejnil na Instagrame spoločnú fotografiu s Jamesom McCartneym. Na selfie je vidieť ich jasnú podobu so svojimi otcami Johnom Lennonom a Paulom McCartneym.Sean, 42-ročný syn zavraždeného speváka a zakladateľa slávnej skupiny, napísal pod fotografiu jednoducho: "Kuk...".Štyridsaťročný James, ktorého matkou bola fotografka Linda McCartneyová, drží na selfie gitaru. Sean, jediný syn Lennona a Yoko Ono, očividne stláča spúšť. Fanúšikovia rýchlo začali selfie komentovať a mnohí vyzývali oboch mužov, ktorí sú hudobníci, aby v budúcnosti spolupracovali, uviedol americký časopis Billboard.Televízna stanica CNN v utorok pripomenula, že to nie je prvýkrát, čo sa Sean Ono Lennon išiel zabaviť s nejakým iným potomkom člena Beatles. Minulý rok ho vyfotografovali s Jamesovou sestrou, návrhárkou Stellou McCartneyovou, na módnej prehliadke v New Yorku.