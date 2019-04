Na festivale TOPFEST zahrá legendárna britská kapela Apollo 440

Apollo 440 Foto: TOPFEST Foto: TOPFEST

Permanentku na festival si môžete kúpiť za 45 eur. Všetky informácie sú dostupné na www.topfest.sk a na https://www.facebook.com/search/top/?q=topfest

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (OTS) - Z Veľkej Británie pricestuje na TOPFEST aj skupina Trash Boat, ktorá privezie svoj melodický hardcore. Jeden z našich najlepších festivalov sa bude opäť konať na domovskej scéne – v areáli na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. Na 16-tom ročníku TOPFESTu zahrajú 28. až 29. júna Slash spoločne s Mylesom Kennedym a s The Conspirators, kapely Horkýže Slíže, Great Malarkey, Desmod, Zemětřesení, From Our Hands, Hands Like Houses, Arzén, Doctor P.P. či The Circus Brothers.Skupina Apolllo 440 je hviezdou elektronickej scény, jej tvorba sa pohybuje na hranici rocku a elektronického big beatu. Kapela sa preslávila najmä hitom „Stop The Rock“ známym z filmu 60 sekúnd. Aj ten odpáli fanúšikom na festivale na Zelenej vode.“ plánujeApollo 440 vznikli v roku 1990, doteraz vydali päť štúdiových albumov a ich skladby sú súčasťou mnohých filmových soundtrackov. Vydali 11 singlov, ktoré sa dostali do Top 40 v Spojenom kráľovstve. Okrem vlastnej produkcie sa kapela venuje aj remixom skladieb U2, Ennio Morriconeho, Jimmy Paga, Puff Daddyho či Manic Streeet Preachers. Na TOPFESTe Apollo 440 vystúpia v zostave Noko a bratia Howard a Trevor Gray, vokalisti Mary Byker, Ewan MacFarlane a hudobníci Cliff Hewitt a Paul Kodisch“ konštatujeSvoj melodický hardcore s odkazom na kapely 90-tych rokov zahrá na TOPFESTe aj bristká skupina Trash Boat. Na Zelenú vodu príde v zostave Tobi Duncan, Dann Bostock, Ryan Hyslop, James Grayson a Oakley Moffatt. Chalani zahrajú aj skladby zo zatiaľ posledného albumu „Crown Shyness“.,“ tvrdí spevák Trash BoatNa 16-tom ročníku festivalu TOPFEST vystúpi aj legendárny gitarista Slash spoločne so spevákom Mylesom Kennedym a sprievodnou skupinou The Conspirators, kapely Dezz Nuts, Great Malarkey, Horkýže Slíže, Hand Like Houses, Desmod, Zemětřesení, Walda Gang, From Our Hands, Doctor P.P. či The Circus Brothers, Arzén, Lukáš Adamec, Funny Faces, Ramchat a ďalší. Príďte zažiť dokonalú festivalovú atmosféru na TOPFEST 28. až 29. júna 2019 na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom, okrem koncertov na vás čakajú aj skvelé atrakcie.