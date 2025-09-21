|
Nedeľa 21.9.2025
Meniny má Matúš
Denník - Správy
21. septembra 2025
Na festivale Zlaté dni sa uskutočnilo 50 svadieb, vyznačovali sa netradičnými ceremóniami
Počas festivalu Zlaté dni v Kodani sa 13. septembra uskutočnilo 50 svadieb, ktoré sa vyznačovali netradičnými ceremóniami. Boli to napríklad svadby na vikinskej lodi či v starom kostole premenenom na múzeum ...
21.9.2025 (SITA.sk) - Počas festivalu Zlaté dni v Kodani sa 13. septembra uskutočnilo 50 svadieb, ktoré sa vyznačovali netradičnými ceremóniami. Boli to napríklad svadby na vikinskej lodi či v starom kostole premenenom na múzeum súčasného umenia.
„Nad Európou momentálne máme tmavé mračná. Prebieha vojna na Ukrajine, čelíme klimatickým zmenám a veľkým rozdeleniam,“ povedal riaditeľ festivalu Svante Lindeburg. „Chceli sme sa zamerať na niečo, čo ľudí spája, inšpiruje a dáva nádej."
Jeden z oddávajúcich, trans umelec Noah Umur Kanber, chcel vytvoriť „vtipné, dramatické a zároveň emotívne dielo“. Svadba v štýle performance art, ktorú zorganizoval, sa konala v starom kostole, v ktorom dnes sídli spomenuté múzeum súčasného umenia. Naraz sa tam zosobášilo až päť párov.
Josefine a Lasse Gravesen Klint, ktorí sa tiež zosobášili v rámci tejto skupinovej svadby, ocenili netradičný prístup. „Ak to máme robiť netradične a nie na mestskom úrade, tak to spravme naozaj netradične,“ povedal Lasse. Obom sa páčila myšlienka veľkej oslavy lásky, ktorá je podľa Josefine „univerzálny pocit“.
Pred extravagantnými svadbami sa, samozrejme, konali aj civilné obrady, aby sa zabezpečila právoplatnosť manželských zväzkov. Počas festivalu sa konalo aj približne 300 divadelných hier a podujatí o láske.
Zdroj: SITA.sk - Na festivale Zlaté dni sa uskutočnilo 50 svadieb, vyznačovali sa netradičnými ceremóniami © SITA Všetky práva vyhradené.
