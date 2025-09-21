|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 21.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matúš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. septembra 2025
Pavol Rusko popiera vinu, prokuratúra trvá na opaku. Kauza prípravy vraždy Volzovej sa znovu otvorí
Krajský súd v Bratislave vytýčil na stredu 24. septembra verejné zasadnutie v kauze prípravy vraždy podnikateľky
Zdieľať
21.9.2025 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave vytýčil na stredu 24. septembra verejné zasadnutie v kauze prípravy vraždy podnikateľky Silvie Klaus Volzovej. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Senát Mestského súdu Bratislava I v tomto prípade v septembri 2023 oslobodil obžalovaného exministra hospodárstva a bývalého majiteľa televízie Markíza Pavla Ruska.
Rovnako tak urobil aj v prípade odsúdených príslušníkov podsvetia Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana a tiež Róberta Lališa prezývaného Kýbel. Oslobodzujúci rozsudok súd vyniesol z dôvodu, že nebolo dokázané, že sa žalovaný skutok stal. Prokurátor však voči verdiktu na mieste podal odvolanie.
Podľa predsedu senátu Pavla Juhása ani rozsiahle dokazovanie nevyvrátilo všetky dôvodné pochybnosti o vine obžalovaných, pričom v tejto súvislosti platí podľa neho zásada ´in dubio pro reo´, teda v prípade pochybností v prospech obžalovaných.
„Uznanie viny nie je možné založiť na hypotetických záveroch,“ skonštatoval v septembri 2023 napriek priznaniu dvoch zo štyroch obžalovaných. Podľa Juhása musí v rámci prezumpcie neviny dôkazné bremeno uniesť štát. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek v reakcii pre médiá povedal, že stojí za podaním obžaloby a myslí si, že bola podaná dôvodne. Doplnil, že ešte nezažil situáciu, že by boli oslobodení aj tí, ktorí pred súdom priznali vinu.
Podľa obžaloby navštívil Rusko v roku 1997 Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Klaus Volzovú uniesli, donútili ju prepísať jej podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho a potom ju odstránili. Rusko obvinenie odmieta. Vo svojej výpovedi pred súdom ešte v máji 2019 pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Klaus Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.
Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Klaus Volzovú niekto prinútil prepísať jej podiel na Ruska, a ten by ju následne zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Ruska prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu. Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval dávnejšie Rusko.
Podiel na skutku popiera aj neprávoplatne odsúdený údajný šéf sýkorovcov Róbert Lališ. Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Klaus Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Klaus Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.
Rusko je aktuálne právoplatne odsúdený za falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia a odpykáva si trest. Takisto čelil procesu v súvislosti so subvenčným podvodom týkajúcim sa azylového centra Maják nádeje. V tomto prípade ho Mestský súd Bratislava I najskôr uznal za vinného bez uloženia ďalšieho trestu, odvolací súd však toto rozhodnutie zrušil a vrátil vec prvostupňovému súdu na ďalšie prejednanie a rozhodnutie. Následne Mestský súd Bratislava I Ruska spod obžaloby oslobodil, čo odvolací súd v septembri tohto roku potvrdil.
Zdroj: SITA.sk - Pavol Rusko popiera vinu, prokuratúra trvá na opaku. Kauza prípravy vraždy Volzovej sa znovu otvorí © SITA Všetky práva vyhradené.
Rovnako tak urobil aj v prípade odsúdených príslušníkov podsvetia Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana a tiež Róberta Lališa prezývaného Kýbel. Oslobodzujúci rozsudok súd vyniesol z dôvodu, že nebolo dokázané, že sa žalovaný skutok stal. Prokurátor však voči verdiktu na mieste podal odvolanie.
Pochybnosti o vine
Podľa predsedu senátu Pavla Juhása ani rozsiahle dokazovanie nevyvrátilo všetky dôvodné pochybnosti o vine obžalovaných, pričom v tejto súvislosti platí podľa neho zásada ´in dubio pro reo´, teda v prípade pochybností v prospech obžalovaných.
„Uznanie viny nie je možné založiť na hypotetických záveroch,“ skonštatoval v septembri 2023 napriek priznaniu dvoch zo štyroch obžalovaných. Podľa Juhása musí v rámci prezumpcie neviny dôkazné bremeno uniesť štát. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek v reakcii pre médiá povedal, že stojí za podaním obžaloby a myslí si, že bola podaná dôvodne. Doplnil, že ešte nezažil situáciu, že by boli oslobodení aj tí, ktorí pred súdom priznali vinu.
Obžaloba z roku 1997
Podľa obžaloby navštívil Rusko v roku 1997 Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Klaus Volzovú uniesli, donútili ju prepísať jej podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho a potom ju odstránili. Rusko obvinenie odmieta. Vo svojej výpovedi pred súdom ešte v máji 2019 pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Klaus Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.
Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Klaus Volzovú niekto prinútil prepísať jej podiel na Ruska, a ten by ju následne zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Ruska prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu. Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval dávnejšie Rusko.
Lališ vinu popiera
Podiel na skutku popiera aj neprávoplatne odsúdený údajný šéf sýkorovcov Róbert Lališ. Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Klaus Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Klaus Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.
Rusko je aktuálne právoplatne odsúdený za falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia a odpykáva si trest. Takisto čelil procesu v súvislosti so subvenčným podvodom týkajúcim sa azylového centra Maják nádeje. V tomto prípade ho Mestský súd Bratislava I najskôr uznal za vinného bez uloženia ďalšieho trestu, odvolací súd však toto rozhodnutie zrušil a vrátil vec prvostupňovému súdu na ďalšie prejednanie a rozhodnutie. Následne Mestský súd Bratislava I Ruska spod obžaloby oslobodil, čo odvolací súd v septembri tohto roku potvrdil.
Zdroj: SITA.sk - Pavol Rusko popiera vinu, prokuratúra trvá na opaku. Kauza prípravy vraždy Volzovej sa znovu otvorí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na festivale Zlaté dni sa uskutočnilo 50 svadieb, vyznačovali sa netradičnými ceremóniami
Na festivale Zlaté dni sa uskutočnilo 50 svadieb, vyznačovali sa netradičnými ceremóniami
<< predchádzajúci článok
Policajná naháňačka z Česka skončila na Slovensku. Vodič BMW utiekol, zvyšok posádky zadržali – FOTO
Policajná naháňačka z Česka skončila na Slovensku. Vodič BMW utiekol, zvyšok posádky zadržali – FOTO