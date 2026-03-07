|
|
Sobota 7.3.2026
|
Meniny má Tomáš
Úvodná strana
|
Denník - Správy
07. marca 2026
Na filmovom festivale v Bergame predstavia kolekciu krátkych animovaných filmov Viktora Kubala
Na filmovom festivale v Bergame predstavia kolekciu krátkych animovaných filmov Viktora Kubala. Ako informovali zo Slovenského ...
7.3.2026 (SITA.sk) - Na filmovom festivale v Bergame predstavia kolekciu krátkych animovaných filmov Viktora Kubala. Ako informovali zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ), na 44. medzinárodnom filmovom festivale Bergamo Film Meeting v Taliansku, ktorý potrvá do 15. marca, sa okrem klasických Kubalových filmov bude premietať aj výber z medzinárodného festivalu animácie Fest Anča, rovnako sa predstavia aj tri súčasné celovečerné slovenské filmy.
„Festival Bergamo Film Meeting podporuje filmovú kultúru s osobitným zameraním na kvalitné filmy. Je miestom, kde vedľa seba existujú filmy z minulosti a súčasnosti. Súčasťou jeho programu sú tak aj archívne diela, festival ich uvádza ako kolektívnu pamäť, o ktorú sa treba starať a udržiavať ju nažive aj pre budúce generácie,” uvádza SFÚ s tým, že slovenské filmy budú zastúpené v troch z desiatich festivalových sekcií.
Malý revival Viktora Kubala vo svete
„Festival Bergamo Film Meeting nás na konci roka 2025 oslovil s tým, že by radi v rámci programovej sekcie Kino Club premietli blok krátkych klasických slovenských animovaných filmov. Sekcia Kino Club je určená pre deti a mládež. Uvádza filmy vybrané špeciálne pre každú vekovú skupinu s cieľom zapojiť mladú generáciu nielen do sledovania filmov, ale predovšetkým do rozvoja konštruktívneho dialógu o témach, ktoré sa týkajú ich súčasnosti a môžu ovplyvniť ich budúcnosť,“ uviedol riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ Rastislav Steranka, ktorý oobne uvedie pásmo s Kubalovými filmami.
„Z ponúknutých animovaných filmov z našich zbierok si dramaturgovia festivalu vybrali filmy Viktora Kubala, ktoré v poslednom roku zažívajú vo svete malý ´revival´, o čom svedčí napríklad vydanie Kubalovej tvorby v špeciálnej limitovanej edícii na blu-ray nosiči v USA či projekcie Krvavej pani so živým hudobným sprievodom claire rousay v Európe a Severnej Amerike. Sú to univerzálne filmy, divácky prístupné, otvorené širokej cieľovej skupine a Kubalov nezameniteľný láskavý humor a satira prehovárajú k publiku bez rozdielu veku, presvedčenia či národnosti,“ dodal.
V kolekcii Kubalových filmov nazvanej Zbojník Viktor Kubal možno nájsť desať titulov z rokov 1944 až 1989. Prierezovo predstavujú režisérovu tvorbu, a to od počiatkov až ku koncu jeho profesionálneho pôsobenia. Najstaršia v kolekcii je snímka Tajomný dedo, ide o reklamný kreslený film o výhodách elektrifikácie.
„Uvedená bude aj Zem o pôde, ktorá ustupuje priemyselným stavbám, Postup o kariére vrany na križovatke, Dita vo vzduchu na tému príslovia, kde sa dvaja bijú, tretí víťazí, ale aj paródia na westerny Dvaja dobrí kamaráti či na filmových fanúšikov Kino, ale i satira na karieristu Rebrík. Vo výbere sú aj filmy Janko Hraško u kúzelníka či Čo sa stalo Janíkovi na ceste. Pásmo uzavrie groteska Idol o dvoch postojoch voči pseudoautoritám a kultom,” priblížili z SFÚ. Doplnili, že pásmo bude premietané so živým hudobným sprievodom.
Výber filmov z Fest Anča
Okrem Kubalových diel sa diváctvo v sekcii Kino Club môže tešiť aj na kurátorský výber súčasných krátkych animovaných filmov zo žilinského festivalu Fest Anča. „V pásme trinástich filmov, ktoré skúmajú vnútorný svet detstva a dospievania a oslavujú jedinečnosť a odvahu byť sám sebou, budú uvedené aj dva slovenské filmy Krížom krážom (2023) Niny Rybárovej a Tomáša Rybára a Volám sa Edgar a mám kravu (2023) Filipa Diviaka,“ uvádza SFÚ.
Okrem týchto diel sa v Bergame predstavia aj tri súčasné celovečerné slovenské filmy. V sekcii Kino Club to bude koprodukčný detský animovaný film Príbehy z čarovnej záhrady (2025), v súťažnej sekcii dokumentárnych filmov Close Up zas bude uvedený film fotografa a kameramana Martina Kollara Letopis (2025) a v retrospektívnej sekcii venovanej poľskej režisérke Agnieszke Holland bude možné vidieť koprodukčnú životopisnú drámu Šarlatán (2020), inšpirovanú skutočným osudom liečiteľa Jana Mikoláška.
Zdroj: SITA.sk - Na filmovom festivale v Bergame predstavia kolekciu krátkych animovaných filmov Viktora Kubala © SITA Všetky práva vyhradené.
