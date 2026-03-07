Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 7.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tomáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

07. marca 2026

Na filmovom festivale v Bergame predstavia kolekciu krátkych animovaných filmov Viktora Kubala


Tagy: Filmový festival

Na filmovom festivale v Bergame predstavia kolekciu krátkych animovaných filmov Viktora Kubala. Ako informovali zo Slovenského ...



Zdieľať
kino hladisko 676x470 7.3.2026 (SITA.sk) - Na filmovom festivale v Bergame predstavia kolekciu krátkych animovaných filmov Viktora Kubala. Ako informovali zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ), na 44. medzinárodnom filmovom festivale Bergamo Film Meeting v Taliansku, ktorý potrvá do 15. marca, sa okrem klasických Kubalových filmov bude premietať aj výber z medzinárodného festivalu animácie Fest Anča, rovnako sa predstavia aj tri súčasné celovečerné slovenské filmy.


„Festival Bergamo Film Meeting podporuje filmovú kultúru s osobitným zameraním na kvalitné filmy. Je miestom, kde vedľa seba existujú filmy z minulosti a súčasnosti. Súčasťou jeho programu sú tak aj archívne diela, festival ich uvádza ako kolektívnu pamäť, o ktorú sa treba starať a udržiavať ju nažive aj pre budúce generácie,” uvádza SFÚ s tým, že slovenské filmy budú zastúpené v troch z desiatich festivalových sekcií.

Malý revival Viktora Kubala vo svete


„Festival Bergamo Film Meeting nás na konci roka 2025 oslovil s tým, že by radi v rámci programovej sekcie Kino Club premietli blok krátkych klasických slovenských animovaných filmov. Sekcia Kino Club je určená pre deti a mládež. Uvádza filmy vybrané špeciálne pre každú vekovú skupinu s cieľom zapojiť mladú generáciu nielen do sledovania filmov, ale predovšetkým do rozvoja konštruktívneho dialógu o témach, ktoré sa týkajú ich súčasnosti a môžu ovplyvniť ich budúcnosť,“ uviedol riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ Rastislav Steranka, ktorý oobne uvedie pásmo s Kubalovými filmami.

„Z ponúknutých animovaných filmov z našich zbierok si dramaturgovia festivalu vybrali filmy Viktora Kubala, ktoré v poslednom roku zažívajú vo svete malý ´revival´, o čom svedčí napríklad vydanie Kubalovej tvorby v špeciálnej limitovanej edícii na blu-ray nosiči v USA či projekcie Krvavej pani so živým hudobným sprievodom claire rousay v Európe a Severnej Amerike. Sú to univerzálne filmy, divácky prístupné, otvorené širokej cieľovej skupine a Kubalov nezameniteľný láskavý humor a satira prehovárajú k publiku bez rozdielu veku, presvedčenia či národnosti,“ dodal.

V kolekcii Kubalových filmov nazvanej Zbojník Viktor Kubal možno nájsť desať titulov z rokov 1944 až 1989. Prierezovo predstavujú režisérovu tvorbu, a to od počiatkov až ku koncu jeho profesionálneho pôsobenia. Najstaršia v kolekcii je snímka Tajomný dedo, ide o reklamný kreslený film o výhodách elektrifikácie.

„Uvedená bude aj Zem o pôde, ktorá ustupuje priemyselným stavbám, Postup o kariére vrany na križovatke, Dita vo vzduchu na tému príslovia, kde sa dvaja bijú, tretí víťazí, ale aj paródia na westerny Dvaja dobrí kamaráti či na filmových fanúšikov Kino, ale i satira na karieristu Rebrík. Vo výbere sú aj filmy Janko Hraško u kúzelníka či Čo sa stalo Janíkovi na ceste. Pásmo uzavrie groteska Idol o dvoch postojoch voči pseudoautoritám a kultom,” priblížili z SFÚ. Doplnili, že pásmo bude premietané so živým hudobným sprievodom.

Výber filmov z Fest Anča


Okrem Kubalových diel sa diváctvo v sekcii Kino Club môže tešiť aj na kurátorský výber súčasných krátkych animovaných filmov zo žilinského festivalu Fest Anča. „V pásme trinástich filmov, ktoré skúmajú vnútorný svet detstva a dospievania a oslavujú jedinečnosť a odvahu byť sám sebou, budú uvedené aj dva slovenské filmy Krížom krážom (2023) Niny Rybárovej a Tomáša Rybára a Volám sa Edgar a mám kravu (2023) Filipa Diviaka,“ uvádza SFÚ.

Okrem týchto diel sa v Bergame predstavia aj tri súčasné celovečerné slovenské filmy. V sekcii Kino Club to bude koprodukčný detský animovaný film Príbehy z čarovnej záhrady (2025), v súťažnej sekcii dokumentárnych filmov Close Up zas bude uvedený film fotografa a kameramana Martina Kollara Letopis (2025) a v retrospektívnej sekcii venovanej poľskej režisérke Agnieszke Holland bude možné vidieť koprodukčnú životopisnú drámu Šarlatán (2020), inšpirovanú skutočným osudom liečiteľa Jana Mikoláška.


Zdroj: SITA.sk - Na filmovom festivale v Bergame predstavia kolekciu krátkych animovaných filmov Viktora Kubala © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Filmový festival
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
HONOR získal na MWC 2026 globálne uznanie za inováciu Robot Phone a prvenstvo v segmente skladacích smartfónov s modelom Magic V6

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 