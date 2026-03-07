|
Sobota 7.3.2026
Meniny má Tomáš
Denník - Správy
07. marca 2026
HONOR získal na MWC 2026 globálne uznanie za inováciu Robot Phone a prvenstvo v segmente skladacích smartfónov s modelom Magic V6
Získal viac ako 70 mediálnych ocenení za prielom v oblasti umelej inteligencie a špičkový hardvér v kategóriách robotiky, Magic V6, MagicPad 4 a MagicBook Pro 14
Na veľtrhu MWC 2026 získala spoločnosť HONOR, popredný globálny dodávateľ ekosystémov zariadení s umelou inteligenciou, široké uznanie od popredných médií. Odniesla si viac ako 70 mediálnych ocenení za svoju víziu rozšírenej ľudskej inteligencie (AHI), inovácie v oblasti robotiky, vlajkové lode medzi skladacími smartfónmi a rozširujúci sa ekosystém AI zariadení.
Tento rok spoločnosť HONOR predstavila Robot Phone a inovácie v oblasti humanoidných robotov ako odvážny prieskum stelesnenej inteligencie (embodied intelligence). Modely Magic V6, MagicPad 4 a MagicBook Pro 14 zároveň rozšírili najnovšie oznámenia v rámci jej ekosystému AI zariadení.
Agentúra Bloomberg uviedla, že „predstavenie noviniek značky HONOR udáva tón každoročnému stretnutiu mobilného priemyslu“. Robot Phone vzbudil mimoriadnu pozornosť vďaka spojeniu interakcie s umelou inteligenciou, pohybom na úrovni robota a filmovým zobrazovaním.
Agentúry Reuters a CNBC ho vyzdvihli ako súčasť širšieho úsilia spoločnosti HONOR v oblasti stelesnenej AI a označili zariadenie za vysoko profilovú ukážku toho, ako sa hardvér s AI dokáže pohybovať a reagovať v reálnom svete.
Technologické médiá zasa zaujala jeho ľudská stránka. Portál Engadget poznamenal, že HONOR vytvoril Robot Phone „tak vysoko mobilný, až vytvoril malého osobného robota, ktorý je, trúfame si povedať, rozkošný“. GadgetMatch opísal Robot Phone ako „skorý náhľad na to, ako sa budúce mobilné technológie môžu pohybovať, reagovať a interagovať skôr ako živý spoločník než ako statický nástroj.“
HONOR Magic V6, vrchol inovácie v oblasti skladacích zariadení, bol taktiež široko chválený za spojenie prelomovej technológie kremíkovo-uhlíkových batérií, pokročilého inžinierstva displejov a produktivity vylepšenej umelou inteligenciou v doposiaľ najprepracovanejšom skladacom dizajne.
Portál TechRadar napísal, že Magic V6 „opäť posúva latku“, pričom vyzdvihol jeho ultratenkú konštrukciu a odolnosť voči vode a prachu IP69. Android Authority, Trusted Reviews a Stuff poukázali na jeho rovnováhu medzi dizajnom, odolnosťou a výdržou. Server GSMArena vyhlásil Magic V6 za „míľnik pre skladacie zariadenia“ a ocenil doteraz najväčšiu batériu v odolnom a vysoko výkonnom prevedení. Médiá tiež zdôraznili jeho pozíciu prvého skladacieho smartfónu s vlajkovou platformou Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Spoločnosť HONOR získala na MWC 2026 od organizácie Global Mobile (GLOMO) aj ocenenie „Best Disruptive Device Innovation“ za svoju technológiu kremíkovo-uhlíkových batérií. Táto inovácia umožňuje modelu HONOR Magic V6 dosiahnuť v odvetví prvenstvo s 25 % podielom kremíka, čo prináša vyššiu energetickú hustotu v ultratenkom skladacom dizajne. HONOR tiež predviedol svoju novú generáciu HONOR kremíkovo-uhlíkových batérií Blade s 32 % podielom kremíka a energetickou hustotou 985 Wh/L, čo predstavuje ďalší skok v technológii ultratenkých batérií s extrémne vysokou energiou.
V rámci širšieho ekosystému médiá vyzdvihli HONOR MagicPad 4 a MagicBook Pro 14 ako prírastky zamerané na produktivitu. TechRadar ocenil konštrukciu MagicPad 4, ktorú označil za priam „nemožnú“, a tablet nazval „najpôsobivejším zariadením svojho druhu na svete“. Portál TechAdvisor mu udelil skóre 9/10, pričom vyzdvihol najmä jeho ultratenký dizajn a zameranie na produktivitu. V prípade radu AI PC spoločnosti HONOR portál TechRadar uviedol, že MagicBook Pro 14 „robí skok vpred takmer v každom ohľade“, čím posilňuje príbeh rozširujúceho sa ekosystému značky.
Tieto úspechy odrážajú rastúce uznanie posunu spoločnosti HONOR smerom ku koherentnej vízii ekosystému AI zariadení, pričom značka naďalej stavia na svojej tradícii prinášania špičkového hardvéru.
