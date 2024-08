Na finančných trhoch investuje už tretina Slovákov, väčšina však bez potrebných znalostí

Tretina Slovákov už investuje na finančných trhoch, výrazná väčšina vak nepozná základné pojmy

Česi sú investovaní aktívnejší ako Slováci, v znalostiach však zaostávajú

O Axil Academy

O prieskume

16.8.2024 (SITA.sk) -Pritom na finančných trhoch dnes investuje viac ako tretina Slovákov a ďalšia tretina sa o online obchodovanie zaujíma.V súčasnosti môže prakticky ktokoľvek okamžite začať kupovať alebo predávať finančné aktíva prostredníctvom online obchodovania, ktoré je aj medzi Slovákmi stále populárnejšie. Podľa prieskumu Ipsos realizovanom pre Axil Academy sa(35,6 %). ĎalšíchAko však ukázal prieskum, výrazná väčšina z nich nemá dostatočné vzdelanie alebo znalosti v oblasti investovania.. Takmer dve tretiny (64,9 %) nepoznajú vôbec alebo dostatočne pojem online obchodná platforma a ešte horšie dopadla v prieskume znalosť významu pojmov obchodný účet (68,1 %), obchodná aplikácia (70,2 %), denné obchodovanie (71,9 %) a forex (78,3 %)."Súčasná dynamika online prostredia znamená, že znalosti nielen bežných spotrebiteľov, ale aj odborníkov často zaostávajú za technologickým vývojom," potvrdzuje Robert Paľuš, riaditeľ Axil Academy, ktorý má bohaté skúsenosti s obchodovaním na pákových trhoch, ako sú forex a CFD. "Vzdelávanie v oblasti obchodovania je pritom nevyhnutnou podmienkou fungovania každého obchodníka alebo investora," dodáva.V Českej republike samostatne obchoduje alebo investuje prostredníctvom online finančných nástrojov až 44 % obyvateľov, kým na Slovensku je to len tretina obyvateľstva. Napriek tomu sú na tom v znalostiach Česi horšie ako my: vyše 68 % nepozná pojem online obchodná platforma a ešte horšie vyzerá znalosť pojmov obchodný účet (70 %), obchodná aplikácia (74,1 %), denné obchodovanie (74,5 %) a forex (82,6 %).Česi však podľa prieskumu prejavujú väčší záujem svoje znalosti zlepšiť. Až 43 % opýtaných Čechov uviedlo, že ešte pred prípadným začiatkom podnikania v tejto oblasti by ako prvý krok absolvovali vzdelávací kurz alebo si naštudovali odborné informácie a rovnaký podiel by vyhľadal investičného poradcu. Na porovnanie, medzi Slovákmi na túto otázku kladne odpovedalo len 17 %.V reakcii na exponenciálny nárast záujmu verejnosti o nezávislé obchodovanie s cennými papiermi spustila Axil Academy novú vzdelávaciu platformu. Nielen začiatočníci a mierne pokročilí obchodníci, ale aj skúsení obchodníci nájdu na stránke www.axilacademy.sk vhodný online nástroj na ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti. Platforma v súčasnosti poskytuje kurzy a ďalšie vzdelávacie nástroje v slovenskom, českom a anglickom jazyku.Axil Academy je určená pre všetkých, ktorí chcú lepšie porozumieť svetu financií a naučiť sa s nimi efektívne pracovať. Poskytuje kompletné služby, od vysvetlenia základných pojmov až po praktické ukážky vo videokurzoch. Viac informácií na www.axilacademy.sk Prieskum pre Axil Academy uskutočnila v júli 2024 prieskumná agentúra Ipsos, a to na Slovensku na reprezentatívnej vzorke 520 respondentov a v Českej republike na reprezentatívnej vzorke 506 respondentov.Informačný servis