Slovenskí hydinári oceňujú líderstvo COOP Jednoty v predaji domácich potravín

Slovenskosť máme v DNA

Spotrebitelia oceňujú domácu kvalitu

16.8.2024 (SITA.sk) -COOP Jednota prináša zákazníkom slovenskú produkciu už 155 rokov v takmer 2 000 predajniach po celom Slovensku. Dopyt po kvalitných slovenských potravinách je zrejmý v meste i na vidieku. Obchodné reťazce pôsobiace na slovenskom trhu sú povinné odovzdávať Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate a tiež v členení na jednotlivé výrobné odbory potravinárskeho priemyslu. Aktuálny polročný výkaz ukázal, že predaj slovenských potravín predstavuje v sieti COOP Jednota kontinuálne viac ako 70% z reálneho predaja cez registračné pokladnice, čo potvrdzuje pozíciu lídra na trhu v podpore slovenskej potravinovej produkcie.Obchodná politika najväčšieho domáceho obchodného reťazca COOP Jednota je založená na dlhodobej spolupráci so slovenskými dodávateľmi a overenej slovenskej kvalite. Slovenskí spotrebitelia majú záujem o domáce produkty, dôverujú ich osvedčenej kvalite, preto ich v sieti COOP Jednota konzistentne podporujeme a prinášame zákazníkom pestrú a cenovo dostupnú ponuku slovenských potravín. "Dlhodobá a kontinuálna podpora predaja slovenskej produkcie je jeden z kľúčových strategických cieľov našej domácej siete, preto výrobky od slovenských dodávateľov dominujú v ponuke našich predajní. Predávať slovenské je pre nás prirodzená a autentická preferencia, máme to v DNA. O to viac nás teší, že slovenský zákazník je uvedomelý a nakupuje slovenské potraviny, pretože dôveruje ich stabilnej kvalite a vníma tiež ekonomický prínos pre hospodárstvo krajiny. V neposlednom rade oceňuje udržateľný prístup pri nákupe slovenských potravín. Najdôležitejšie pre nás je, čo zákazník reálne nakúpi a odnesie si z našich predajní domov. Teší nás, že sú to vo veľkej miere práve slovenské potraviny. 71% je vysoký podiel," zdôrazňuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko. Jednou z obľúbených nákupných komodít slovenských rodín je aj hydinové mäso a výrobky z neho. "Hydinársky priemysel má na Slovensku bohatú tradíciu, s dodávateľmi hydiny a výrobkov z hydiny máme vybudované dlhoročné korektné obchodné vzťahy. Podiel predanej slovenskej hydiny a hydinových výrobkov na celkovom obrate z predaja hydiny predstavuje v našej sieti takmer 90%, konkrétne za prvý polrok 2024 je to 88,6%," uvádza J. Bilinský.Tradícia chovu hydiny a produkcie vajec na Slovensku, miliónové investície do modernizácie výrobných zariadení a prevádzkových priestorov, špičkový genetický materiál, zdravotne spôsobilé krmivá a kvalitná zootechnika pod stálym dohľadom veterinárnej kontroly sú zárukou toho, že zo slovenských chovov sa produkuje vysokokvalitné a zdravotne bezpečné hydinové mäso a konzumné vajcia. "Slovenskí chovatelia a spracovatelia hydiny musia spĺňať všetky prísne pravidlá EÚ a sú pod dôslednou a neustálou kontrolou veterinárnych inšpektorov. Preto Únia hydinárov Slovenska dlhodobo vyzýva spotrebiteľov, aby kupovali prioritne slovenské hydinové mäso a vajcia a na obale výrobkov i na škrupine vajec hľadali označenie slovenského pôvodu. Hydinové mäso a vajcia pochádzajúce zo Slovenska sú niekoľkokrát slovenskými veterinármi skontrolované, bezpečné, kvalitné a v neposlednom rade čerstvé a chutné. Teší nás, že slovenské obchodné siete prinášajú svojim zákazníkom na pultoch predajní bohatú ponuku slovenskej hydiny a vajíčka z našich chovov. Je zrejmé, že zákazníci ich v obchodoch vyhľadávajú a s obľubou nakupujú. Lídrom na trhu s najvyšším podielom slovenského hydinového mäsa a vajec je dlhodobo domáci obchodný reťazec COOP Jednota, čo napokon ukazujú aj prieskumy," konštatuje Daniel Molnár, riaditeľ, Únia hydinárov Slovenska.Informačný servis