Na financovanie prípadných investícií vyčlenilo Partizánske 200.000 eu

Partizánske 21. augusta (TASR) - Na financovanie prípadných rekonštrukcií, ďalších kapitálových výdavkov a kofinancovanie projektov z fondov Európskej únie má samospráva Partizánskeho v rozpočte k dispozícii ako rezervu 200.000 eur. Financie na tento účel vyčlenila z rezervného fondu mesta. Opatrenie je súčasťou štvrtej zmeny rozpočtu, ktorú na svojom rokovaní v utorok schválili tamojší mestskí poslanci.Ďalších 15.000 eur z rezervného fondu mesta pôjde na vklad do vlastného imania Vydavateľstva TEMPO, mestská spoločnosť financie použije na splátku pôžičky, ktorú dostala na úhradu záväzkov z minulých období a overenie správnosti účtovníctva.Na zbúranie budovy a vybudovanie spevnených plôch pri Vodnom hrade v Šimonovanoch vyčlenila radnica z rezervného fondu 18.000 eur, na riešenie spevnenej plochy na Horskej ulici 36.000 eur a na dofinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna, na ktorú získala dotáciu vo výške 50.000 eur od Slovenského futbalového zväzu, 4000 eur. Suma 20.000 eur pôjde zase na dofinancovanie rekonštrukcie strechy základnej umeleckej školy a 57.000 eur na zakúpenie domu na Červenej ulici, kde chce mesto zriadiť elokované pracovisko mestského múzea.V rezervnom fonde mesta zostane po tomto čerpaní 806.764,02 eura. Štvrtá zmena rozpočtu tiež zahŕňa vrátenie sumy vo výške 184,48 eura do rezervného fondu z akcie nákupu elektrického kotla pre školskú jedálnej pri Základnej škole Športovcov a zvýšenie dotácie pre Správu majetku mesta o 4100 eur na nebytové priestory. Počíta aj s úpravou zmluvy o hospodárení s majetkom mesta v súvislosti so zbúraním bytového domu na Nábrežnej ulici 206 a zmenou uznesenia mestského zastupiteľstva z tohto roka, kde sa v sociálnej oblasti zvýšil limit primátora o 1000 eur a, naopak, znížil limit mestskej rady o rovnakú sumu.