Výstava v centre Ružomberka pripomína udalosti spred 50 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Petráš Foto: TASR/Štefan Petráš

Ružomberok 21. augusta (TASR) – Udalosti z 21. augusta 1968 v Ružomberku približuje výstava historických snímok Liptáka Fedora Polóniho, ktorá je v utorok voľne prístupná verejnosti v centre mesta na ulici Podhora.Fotografie zachytávajú nielen náladu v uliciach mesta, protestné transparenty, ale aj nápisy na plotoch, visiace čierne vlajky či ruského vojaka, za ktorým pochoduje malý chlapec.uviedol nedávno pre TASR Polóni.Dodal, že ľudová tvorivosť sa po vpáde okupantov prejavila takmer okamžite. Na viacerých miestach sa objavili nápisy a transparenty. Podľa Polóniho vnímali Ružomberčania príchod Rusov veľmi zle a odsudzovali to. Našli sa však i takí, ktorí to privítali.Pri vchode okupačných jednotiek do Ružomberka zablokovali miestni obyvatelia cestu nákladnými autami. Na poludnie 21. augusta prerušili na protest proti okupácii ružomberské podniky na dve minúty prácu. O dva dni neskôr sa obyvatelia Ružomberka pripojili k veľkému generálnemu štrajku. Napätie sa stupňovalo najmä po noci z 25. na 26. augusta 1968, kedy vojaci okupačných vojsk strhávali transparenty a plagáty s protiokupačnými heslami. Po vydaní rozkazu veliteľom okupačných vojsk generálom Pavlovskijm o opustení malých miest a obcí sa 27. augusta 1968 okupačné jednotky presunuli do priestoru medzi Liptovskými Sliačmi a Ružomberkom.Výstavu pripravil Fotoklub RK 1924.