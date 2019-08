Na Floride chcú protestovať proti soche konfederačného generála

Socha generála Edmunda Kirbyho Smitha. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. augusta (TASR) - Časť obyvateľov floridského okresu Lake County, dejiny ktorého sú poznamenané rasovými spormi, chce protestovať proti umiestneniu sochy konfederačného generála v miestnom múzeu v čase, keď sa mestá po celých Spojených štátoch zbavujú konfederačných symbolov. V piatok o tom informovala agentúra AP.Demonštranti plánujú v sobotu zorganizovať protestný pochod cez ulice floridského mesta Tavares po tom, ako miestni splnomocnenci za okres Lake County minulý mesiac schválili návrh na presun sochy generála Edmunda Kirbyho Smitha do miestneho múzea.Socha konfederačného generála sa pôvodne nachádzala v National Statuary Hall v Kapitole Spojených štátov, kde je každý americký štát reprezentovaný sochami dvoch svojich rodákov.Smitha by mala v budove Kapitolu ako nová reprezentantka Floridy nahradiť v roku 2020 Mary McLeodová Bethuneová - afroamerická pedagogička a aktivistka za občianske práva. Mala by sa tak stať prvou predstaviteľkou afroamerickej komunity, ktorej socha bude v National Statuary Hall vystavená.Oponentka umiestnenia Smithovej sochy v múzeu okresu Lake County - Evelyn Turnerová - rozhodnutiu miestnych splnomocnencov oponovala poukazom na to, že generál nemá k okresu žiaden vzťah."Prinesenie sochy neurobí nič iné, len to, že znovu rozdúcha staré problémy. A vy viete, čo mám na mysli pod starými problémami," zdôraznila Turnerová s poukazom na problematickú rasovú históriu okresu.Práve Lake County bol totiž domovom tzv. grovelandskej štvorky - skupiny Afroameričanov, ktorých v roku 1949 neprávom obvinili zo znásilnenia belošky.Splnomocnenec Josh Blake v tejto súvislosti ešte minulý mesiac povedal, že socha je súčasťou histórie a splnomocnenci by nemali cenzurovať prácu múzea.