T. Kuča bude vo funkcii na Úrade vlády SR do konca augusta

Tomáš Kuča, archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 9. augusta (TASR) - Riaditeľ tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR Tomáš Kuča bude vo svojej funkcii pôsobiť oficiálne do konca augusta. TASR to potvrdil ÚV SR. Jeho ďalšie profesijné kroky budú smerovať k bývalému ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi, o čom informoval aj portál Aktuality.sk.uviedol v stanovisku.Ako doplnil, s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim (Smer-SD) sa dohodli na ukončení pôsobenia k 31. augustu, pričom do tohto termínu si bude Kuča čerpať zostatkovú dovolenku.doplnil.Kuča vo funkcii pôsobil od 1. novembra minulého roka. Dovtedy pôsobil ako riaditeľ komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva SR. Pred príchodom na ministerstvo zdravotníctva pôsobil ako vedúci odboru komunikácie Slovenskej pošty. Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V prostredí médií a komunikácie sa pohybuje viac ako 20 rokov.